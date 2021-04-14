العراق.. تعقيم 51 مليون م2 للوقاية من فيروس "كورونا"

باستخدام محاليل معتمدة وفق معايير "الصحة العالمية"

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة في العراق، اليوم الثلاثاء، تعقيم أكثر من 51 مليون متر مربع في البلاد؛ بهدف الوقاية من فيروس كورونا، من خلال حملة انطلقت منذ 26 فبراير الماضي.

وقالت المديرية في بيان صحفي وفق ما أورده "روسيا اليوم": عمليات التعقيم والتطهير شملت 51 مليونًا و680 ألفًا و120 مترًا مربعًا، في عموم العراق منذ بدء انطلاق الحملة بتاريخ 26 فبراير وحتى 13 أبريل؛ وذلك باستخدام محاليل معتمدة وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية.

وأضافت: المقصود بالموقع إما أن يكون مؤسسة أو منطقة أو حيًّا بالكامل، وما زالت فِرَق الدفاع المدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهير في عموم العراق بوتيرة عمل متصاعدة.