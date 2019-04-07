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"أبناء الطريفي" بحائل يقيمون مراسم عزاء لهندي قضى بينهم 25 عاماً

أقام أبناء حي الطريفي بحائل، مراسم عزاء لأبناء الحي والعمالة الوافدة بالحي في وفاة وافد هندي الجنسية، يعمل في "تموينات" بالحي منذ ما يقارب 25 عاماً، وتوفي مؤخراً في الهند بعد أن غادر حائل في إجازة، حرص أن تكون قبل شهر رمضان، لقيامه بالإشراف على مشروع إفطار للصائمين في بلده.

وانقسم المغردون حول تلك البادرة بين مؤيد ومعارض، حيث فضل الكثير جمع مبلغ تكلفة مراسم العزاء الذي احتوت على العشاء والقهوة العربية، وإرسالها لمشروع إفطار الصائم في بلد الوافد، أو جمع مبلغ أكثر من أبناء الحي على متسع من الوقت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناء مسجد للوافد في بلده، أو في أي بلد يكون وجود المسجد فيه طلب ملح.

ودعا أبناء الحي عدداً من العمالة الوافدة بالحي إلى مشاركتهم مراسم العزاء.

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"أبناء الطريفي" بحائل يقيمون مراسم عزاء لهندي قضى بينهم 25 عاماً
سبق

أقام أبناء حي الطريفي بحائل، مراسم عزاء لأبناء الحي والعمالة الوافدة بالحي في وفاة وافد هندي الجنسية، يعمل في "تموينات" بالحي منذ ما يقارب 25 عاماً، وتوفي مؤخراً في الهند بعد أن غادر حائل في إجازة، حرص أن تكون قبل شهر رمضان، لقيامه بالإشراف على مشروع إفطار للصائمين في بلده.

وانقسم المغردون حول تلك البادرة بين مؤيد ومعارض، حيث فضل الكثير جمع مبلغ تكلفة مراسم العزاء الذي احتوت على العشاء والقهوة العربية، وإرسالها لمشروع إفطار الصائم في بلد الوافد، أو جمع مبلغ أكثر من أبناء الحي على متسع من الوقت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناء مسجد للوافد في بلده، أو في أي بلد يكون وجود المسجد فيه طلب ملح.

ودعا أبناء الحي عدداً من العمالة الوافدة بالحي إلى مشاركتهم مراسم العزاء.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
06:41 PM

"أبناء الطريفي" بحائل يقيمون مراسم عزاء لهندي قضى بينهم 25 عاماً

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خالد السليمي - حائل
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أقام أبناء حي الطريفي بحائل، مراسم عزاء لأبناء الحي والعمالة الوافدة بالحي في وفاة وافد هندي الجنسية، يعمل في "تموينات" بالحي منذ ما يقارب 25 عاماً، وتوفي مؤخراً في الهند بعد أن غادر حائل في إجازة، حرص أن تكون قبل شهر رمضان، لقيامه بالإشراف على مشروع إفطار للصائمين في بلده.

وانقسم المغردون حول تلك البادرة بين مؤيد ومعارض، حيث فضل الكثير جمع مبلغ تكلفة مراسم العزاء الذي احتوت على العشاء والقهوة العربية، وإرسالها لمشروع إفطار الصائم في بلد الوافد، أو جمع مبلغ أكثر من أبناء الحي على متسع من الوقت، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبناء مسجد للوافد في بلده، أو في أي بلد يكون وجود المسجد فيه طلب ملح.

ودعا أبناء الحي عدداً من العمالة الوافدة بالحي إلى مشاركتهم مراسم العزاء.

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