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الجامعة العربية تؤكد أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي

لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتبادل الخبرات المختلفة

أكدت جامعة الدول العربية أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي التي ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية طارق عبدالسلام خلال افتتاح أعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية.

وشدد الذوادي على أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلًا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي سيبقى حريصًا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة معتزًا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

جامعة الدول العربية مركز تدريب عسكري القوات المسلحة العربية

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الجامعة العربية تؤكد أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي
سبق

أكدت جامعة الدول العربية أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي التي ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية طارق عبدالسلام خلال افتتاح أعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية.

وشدد الذوادي على أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلًا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي سيبقى حريصًا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة معتزًا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
02:44 PM

الجامعة العربية تؤكد أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي

لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتبادل الخبرات المختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت جامعة الدول العربية أهمية إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية وتوفير مناخ ملائم يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي السفير خليل إبراهيم الذوادي التي ألقاها نيابة عنه مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية طارق عبدالسلام خلال افتتاح أعمال الندوة الـ "24" لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية.

وشدد الذوادي على أن قطاع الشؤون العربية والأمن القومي ممثلًا في الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي سيبقى حريصًا على تنظيم الاجتماعات والندوات الخاصة بالقوات المسلحة معتزًا بروح المسؤولية التي تعمل بها تلك القوات لما فيه خير للأمة العربية وتطلعاتها.

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