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فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينقذ عين مريض

عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي‏

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي، عملية لمريض عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين.

كما عانى المريض من امتداد السائل المخاطي إلى محجر العين؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وازدواجية النظر لديه.

وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليمًا.

يذكر أن الفريق الطبي المشارك تكون من: الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي.

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فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينقذ عين مريض
سبق

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي، عملية لمريض عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين.

كما عانى المريض من امتداد السائل المخاطي إلى محجر العين؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وازدواجية النظر لديه.

وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليمًا.

يذكر أن الفريق الطبي المشارك تكون من: الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
06:29 PM

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينقذ عين مريض

عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي‏

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بندر آل عوض - عسير
0
638

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي، عملية لمريض عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين.

كما عانى المريض من امتداد السائل المخاطي إلى محجر العين؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وازدواجية النظر لديه.

وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليمًا.

يذكر أن الفريق الطبي المشارك تكون من: الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي.

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