فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينقذ عين مريض

عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي‏

أجرى فريق طبي بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري أمراض الأنف والجيوب الأنفية وجراحة المناظير الدكتور علي الزرعي، عملية لمريض عانى من تجمع سوائل في الجيب الأنفي ‏المجاور للعين.

كما عانى المريض من امتداد السائل المخاطي إلى محجر العين؛ مما تسبب في الضغط على العين وإزاحتها عن موضعها المعتاد، ‏وازدواجية النظر لديه.

وتكللت العملية بالنجاح - ولله الحمد - وتم إنقاذ العين ‏والمحافظة على النظر سليمًا.

يذكر أن الفريق الطبي المشارك تكون من: الدكتور أحمد القرني، والدكتور عساف الكثيري، والدكتورة غصون لبابيدي، والممرضة صالحة ملهي.