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"الانضباط" تغرِّم الأهلي والهلال والنصر والشباب والاتفاق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثمانية قرارات على النحو الآتي:

- تغريم عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في الأهلي عشرين ألف ريال لدخوله غرفة الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق وهو غير مسجل في كشوفات المباراة.

- تغريم أحمد بامعوضة مشرف النادي الأهلي عشرين ألف ريال لخروجه من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري في مباراة الأهلي والاتفاق.

- تغريم عمر باخشوين مشرف فريق الاتفاق عشرين ألف ريال بسبب التوجه إلى غرف تبديل الملابس عبر مضمار الجري والعودة إلى منصة كبار الشخصيات عبر مضمار الجري في مباراة الاتفاق والأهلي.

- تغريم علي البليهي لاعب الهلال عشرين ألف ريال بسبب الوجود في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك في مباراة الهلال والفيحاء.

- تغريم فريق الشباب عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب لمدة دقيقة في مباراة النصر والشباب.

- تغريم عبدالرحمن الحلافي مدير الكرة في نادي النصر عشرين ألف ريال لقيامه بعد نهاية الشوط الأول من المباراة بالنزول إلى مضمار الجري متوجهًا إلى غرفة الملابس، ثم بعد نهاية المباراة النزول إلى مضمار الجري.

- تغريم بيتروس لاعب فريق النصر عشرين ألف ريال لغيابه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الشباب.

- تغريم فريق الهلال عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة الرائد.

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"الانضباط" تغرِّم الأهلي والهلال والنصر والشباب والاتفاق
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثمانية قرارات على النحو الآتي:

- تغريم عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في الأهلي عشرين ألف ريال لدخوله غرفة الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق وهو غير مسجل في كشوفات المباراة.

- تغريم أحمد بامعوضة مشرف النادي الأهلي عشرين ألف ريال لخروجه من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري في مباراة الأهلي والاتفاق.

- تغريم عمر باخشوين مشرف فريق الاتفاق عشرين ألف ريال بسبب التوجه إلى غرف تبديل الملابس عبر مضمار الجري والعودة إلى منصة كبار الشخصيات عبر مضمار الجري في مباراة الاتفاق والأهلي.

- تغريم علي البليهي لاعب الهلال عشرين ألف ريال بسبب الوجود في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك في مباراة الهلال والفيحاء.

- تغريم فريق الشباب عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب لمدة دقيقة في مباراة النصر والشباب.

- تغريم عبدالرحمن الحلافي مدير الكرة في نادي النصر عشرين ألف ريال لقيامه بعد نهاية الشوط الأول من المباراة بالنزول إلى مضمار الجري متوجهًا إلى غرفة الملابس، ثم بعد نهاية المباراة النزول إلى مضمار الجري.

- تغريم بيتروس لاعب فريق النصر عشرين ألف ريال لغيابه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الشباب.

- تغريم فريق الهلال عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة الرائد.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
11:41 PM

"الانضباط" تغرِّم الأهلي والهلال والنصر والشباب والاتفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ثمانية قرارات على النحو الآتي:

- تغريم عبدالعزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في الأهلي عشرين ألف ريال لدخوله غرفة الملابس في مباراة فريقه أمام الاتفاق وهو غير مسجل في كشوفات المباراة.

- تغريم أحمد بامعوضة مشرف النادي الأهلي عشرين ألف ريال لخروجه من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري في مباراة الأهلي والاتفاق.

- تغريم عمر باخشوين مشرف فريق الاتفاق عشرين ألف ريال بسبب التوجه إلى غرف تبديل الملابس عبر مضمار الجري والعودة إلى منصة كبار الشخصيات عبر مضمار الجري في مباراة الاتفاق والأهلي.

- تغريم علي البليهي لاعب الهلال عشرين ألف ريال بسبب الوجود في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك في مباراة الهلال والفيحاء.

- تغريم فريق الشباب عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب لمدة دقيقة في مباراة النصر والشباب.

- تغريم عبدالرحمن الحلافي مدير الكرة في نادي النصر عشرين ألف ريال لقيامه بعد نهاية الشوط الأول من المباراة بالنزول إلى مضمار الجري متوجهًا إلى غرفة الملابس، ثم بعد نهاية المباراة النزول إلى مضمار الجري.

- تغريم بيتروس لاعب فريق النصر عشرين ألف ريال لغيابه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الشباب.

- تغريم فريق الهلال عشرة آلاف ريال لتأخُّر لاعبي الفريق عن الدخول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني من مباراة الرائد.

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