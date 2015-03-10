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"حساب المواطن" .. بدء إيداع دفعة شهر مارس

يستمر لنهاية اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

وكان البرنامج قد أودع في 10 فبراير الماضي 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 "دفعة فبراير" البالغ عددهم حينها نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حساب المواطن" .. بدء إيداع دفعة شهر مارس
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

وكان البرنامج قد أودع في 10 فبراير الماضي 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 "دفعة فبراير" البالغ عددهم حينها نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:32 AM

"حساب المواطن" .. بدء إيداع دفعة شهر مارس

يستمر لنهاية اليوم للمستفيدين المكتملة طلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ برنامج حساب المواطن، في وقت مبكر اليوم، إيداع الدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله.

وكان البرنامج قد أودع في 10 فبراير الماضي 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 27 "دفعة فبراير" البالغ عددهم حينها نحو 12.6 مليون مستفيد رئيس وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,108
91 مليار ..

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