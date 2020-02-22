"طاولة الأخضر" تشارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد طوكيو

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء يوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ للمشاركة في التصفيات الآسيوية للتأهل الأولمبي طوكيو 2020 لمنافسات الفردي والتي تنطلق خلال الفترة من 24- 27/ 2/ 2020.

ويشارك في التصفيات 31 لاعباً ولاعبةً يمثلون 12 دولة (السعودية - الأردن – الإمارات – البحرين – لبنان – سوريا - الكويت – قطر – اليمن – عمان – العراق - فلسطين).

وضمّت بعثة "الأخضر" اللاعبين: عبدالعزيز العباد، وعلي الخضراوي، وعبدالعزيز بوشليبي، ومحمد الشريف، ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد، ومساعد المدرب عبدالعزيز الطاهر، وإدارياً متعب الجوهر.

