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"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"

قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".

وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

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"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"
سبق

قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".

وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:00 PM

"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".

وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.

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