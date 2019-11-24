قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".
وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"
قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".
وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
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"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24
قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
06:00 PM
"الجميعي" يقلّد "الغامدي" رتبة "رائد"
قلد مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي، الأحد؛ النقيب سلطان سالم الغامدي، من قسم حوادث شمال غرب جدة، رتبته الجديدة "رائد".
وقال "الغامدي": إن الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد.
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