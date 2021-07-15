حصل المفتش بإمارة منطقة مكة المكرمة، مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالنشر، في تخصص الدراسات القضائية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن رسالته "التوثيق في الأنظمة العدلية السعودية".

"الشعيبي" يحصل على الدكتوراه في الدراسات القضائية من جامعة المؤسس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-15 حصل المفتش بإمارة منطقة مكة المكرمة، مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالنشر، في تخصص الدراسات القضائية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن رسالته "التوثيق في الأنظمة العدلية السعودية". ويعد "الشعيبي" من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة المثابرة.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 03:09 PM

"الشعيبي" يحصل على الدكتوراه في الدراسات القضائية من جامعة المؤسس





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حصل المفتش بإمارة منطقة مكة المكرمة، مهند بن حمد بن منصور الشعيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بالنشر، في تخصص الدراسات القضائية من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عن رسالته "التوثيق في الأنظمة العدلية السعودية".

ويعد "الشعيبي" من الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة المثابرة.