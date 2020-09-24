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"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"

يتلقى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "سابقًا"، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، التعازي في وفاة شقيقه الأكبر "سعد"، المعلم السابق بمتوسطة الفاروق بمدينة الطائف، والذي توفي أمس الأربعاء.

والفقيد هو الشقيق الأكبر لكل من "الدكتور "عباس" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"طراد"، الموظف بالنيابة العامة، و"يوسف"، مدير مركز تلفزيون الطائف، و"عبدالرحمن" .

ويستقبل العزاء، بالاتصال على جوال الدكتور عادل الحارثي: (0544054499).

وتتقدم "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة "الحارثي"، وتسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"
سبق

يتلقى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "سابقًا"، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، التعازي في وفاة شقيقه الأكبر "سعد"، المعلم السابق بمتوسطة الفاروق بمدينة الطائف، والذي توفي أمس الأربعاء.

والفقيد هو الشقيق الأكبر لكل من "الدكتور "عباس" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"طراد"، الموظف بالنيابة العامة، و"يوسف"، مدير مركز تلفزيون الطائف، و"عبدالرحمن" .

ويستقبل العزاء، بالاتصال على جوال الدكتور عادل الحارثي: (0544054499).

وتتقدم "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة "الحارثي"، وتسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
06:21 PM

"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون "سابقًا"، الدكتور عادل بن عيفان الحارثي، التعازي في وفاة شقيقه الأكبر "سعد"، المعلم السابق بمتوسطة الفاروق بمدينة الطائف، والذي توفي أمس الأربعاء.

والفقيد هو الشقيق الأكبر لكل من "الدكتور "عباس" عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، و"طراد"، الموظف بالنيابة العامة، و"يوسف"، مدير مركز تلفزيون الطائف، و"عبدالرحمن" .

ويستقبل العزاء، بالاتصال على جوال الدكتور عادل الحارثي: (0544054499).

وتتقدم "سبق" بصادق العزاء والمواساة لأسرة "الحارثي"، وتسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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