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جرافيك.. نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في حائل 95.4%

فيما سجلت 23 حالة إيجابية و13 متعافياً خلال 24 ساعة

سجلت منطقة حائل، اليوم الاثنين، 23 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 19 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الغزالة. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

كما شهدت المنطقة تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6955 حالة، تعافت منها 6634 حالة، وبقيت 217 حالة نشطة؛ منها 17 حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات 104 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة حالات التعافي 95.4%، وتراجعت الحالات النشطة إلى 3.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.50%.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرافيك.. نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في حائل 95.4%
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الاثنين، 23 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 19 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الغزالة. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

كما شهدت المنطقة تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6955 حالة، تعافت منها 6634 حالة، وبقيت 217 حالة نشطة؛ منها 17 حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات 104 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة حالات التعافي 95.4%، وتراجعت الحالات النشطة إلى 3.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.50%.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
04:47 PM

جرافيك.. نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في حائل 95.4%

فيما سجلت 23 حالة إيجابية و13 متعافياً خلال 24 ساعة

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الاثنين، 23 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ منها 19 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالتان في محافظة الغزالة. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

كما شهدت المنطقة تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 11 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط.

وبحسب "إنفوجرافيك" أعده عبدالعزيز عليان الطهيمي، فقد بلغ إجمالي الحالات المصابة منذ بدء الجائحة 6955 حالة، تعافت منها 6634 حالة، وبقيت 217 حالة نشطة؛ منها 17 حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات 104 حالة.

وبيّن الإنفوجرافيك نسبة حالات التعافي 95.4%، وتراجعت الحالات النشطة إلى 3.1%، فيما بلغت نسبة الوفيات 1.50%.

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