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وفد "تجمع مكة الصحي" يزور مستشفى الملك فيصل بمكة

استقبل المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور أحمد بن موسى المالكي، المدير التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل، والمدير التنفيذي لنموذج الرعاية الصحية الحديث بتجمع مكة الصحي الدكتورة سماح الفهمي، أثناء زيارتهم لمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي بمكة، وذلك للتعريف بمبادرة "كيفك صحتك تهمنا" التي سيتم تدشينها بالمستشفى.

العاملون بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول، ونظرًا لما يواجه العاملون من تحديات ومخاطر أثناء تأديتهم لأعمالهم تم إطلاق المبادرة التي تتضمن حملة فحص استكشافي تستهدف صحة العاملين.

وتعد المبادرة أحد مشروعات التحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديث والذي يعنى بصحة العاملين، وكذلك الوقوف على تعزيز الصحة لدى العاملين وتكوين بنية تحتية لصحتهم.

كما أن من مقومات النجاح حماية العاملين بالقطاع الصحي من المخاطر المحتملة أثناء تأديتهم لأعمالهم ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية خصوصًا المصابين بالأمراض المزمنة.

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وفد "تجمع مكة الصحي" يزور مستشفى الملك فيصل بمكة
سبق

استقبل المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور أحمد بن موسى المالكي، المدير التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل، والمدير التنفيذي لنموذج الرعاية الصحية الحديث بتجمع مكة الصحي الدكتورة سماح الفهمي، أثناء زيارتهم لمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي بمكة، وذلك للتعريف بمبادرة "كيفك صحتك تهمنا" التي سيتم تدشينها بالمستشفى.

العاملون بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول، ونظرًا لما يواجه العاملون من تحديات ومخاطر أثناء تأديتهم لأعمالهم تم إطلاق المبادرة التي تتضمن حملة فحص استكشافي تستهدف صحة العاملين.

وتعد المبادرة أحد مشروعات التحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديث والذي يعنى بصحة العاملين، وكذلك الوقوف على تعزيز الصحة لدى العاملين وتكوين بنية تحتية لصحتهم.

كما أن من مقومات النجاح حماية العاملين بالقطاع الصحي من المخاطر المحتملة أثناء تأديتهم لأعمالهم ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية خصوصًا المصابين بالأمراض المزمنة.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
12:39 AM

وفد "تجمع مكة الصحي" يزور مستشفى الملك فيصل بمكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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استقبل المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل بمكة الدكتور أحمد بن موسى المالكي، المدير التنفيذي للموارد البشرية المهندس هشام إسماعيل، والمدير التنفيذي لنموذج الرعاية الصحية الحديث بتجمع مكة الصحي الدكتورة سماح الفهمي، أثناء زيارتهم لمستشفى الملك فيصل بمكة عضو التجمع الصحي بمكة، وذلك للتعريف بمبادرة "كيفك صحتك تهمنا" التي سيتم تدشينها بالمستشفى.

العاملون بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول، ونظرًا لما يواجه العاملون من تحديات ومخاطر أثناء تأديتهم لأعمالهم تم إطلاق المبادرة التي تتضمن حملة فحص استكشافي تستهدف صحة العاملين.

وتعد المبادرة أحد مشروعات التحول المؤسسي لنموذج الرعاية الصحية الحديث والذي يعنى بصحة العاملين، وكذلك الوقوف على تعزيز الصحة لدى العاملين وتكوين بنية تحتية لصحتهم.

كما أن من مقومات النجاح حماية العاملين بالقطاع الصحي من المخاطر المحتملة أثناء تأديتهم لأعمالهم ورفع مستوى الوعي لديهم من خلال الكشف المبكر والمتابعة الدورية خصوصًا المصابين بالأمراض المزمنة.

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