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"صحة المدينة" تُخلي مستشفى الأنصار بالكامل.. وهنا الأسباب

نقل المرضى إلى مستشفيات بالمنطقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم

صرح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وقال: على الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

وأفاد بأن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.

صحة المدينة وزارة الصحة مستشفى الأنصار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة" تُخلي مستشفى الأنصار بالكامل.. وهنا الأسباب
سبق

صرح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وقال: على الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

وأفاد بأن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
10:51 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
11:44 PM

"صحة المدينة" تُخلي مستشفى الأنصار بالكامل.. وهنا الأسباب

نقل المرضى إلى مستشفيات بالمنطقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
4,886

صرح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، بأنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع، حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وقال: على الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

وأفاد بأن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.

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