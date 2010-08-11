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"الصحة": شبكة ضخمة من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن

تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة

لا تزال المراكز الصحية في المشاعر المقدسة بمكة، وعددها 93 مركزًا مع 6 عربات للعيادات المتنقلة؛ تقدم خدماتها الصحية والعلاجية؛ حيث تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الأولية للحجاج؛ من معالجة سريعة للأمراض الحادة ومتابعة الأمراض المزمنة، مع تسجيل إلكتروني متكامل، بوجود كافة أنواع التحاليل الطبية والأدوية التي يحتاجها الحاج، ومجهزة تجهيزًا طبيًّا متكاملًا.


ويتم استخدام المترجم الفوري لكافة لغات الحجاج، ويملك بعض الموظفين مهارة لغة الإشارة، ويدعم المراكز الصحية خط الاستشارات الطبية 937 بعشر لغات وعلى مدار 24 ساعة، وبمدة انتظار للمكالمة لا تزيد على 25 ثانية، مع وجود تطبيق (صحة) الذي يمكّن من التواصل مع الأطباء المختصين بالفيديو والرسائل المكتوبة، ويتم إرسال الوصفة إلكترونيًّا إلى هاتف المتصل.
ويعمل في المراكز الصحية كافة المختصين من طب أسرة، وباطنة، أطفال، وتمريض، وصيادلة.


وفي محور التوعية والتثقيف الصحي تعمل وزارة الصحة مبكرًا مع مكاتب الحجاج؛ لإرسال المواد التثقيفية لتسليمها للحجاج قبل وصولهم، وعند دخولهم المنافذ تقوم فرق التثقيف بعرض أهم النصائح داخل الباصات، وبلغة الرسومات، ثم تكثف التوعية داخل مقرات الحجاج في منى بمحاضراتٍ بلغتهم الأم التي كانت لها أثر كبير في تقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، كما تحرص فرق الجودة الطبية على متابعة تطبيق معاير الخدمة الطبية المعتمدة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": شبكة ضخمة من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

لا تزال المراكز الصحية في المشاعر المقدسة بمكة، وعددها 93 مركزًا مع 6 عربات للعيادات المتنقلة؛ تقدم خدماتها الصحية والعلاجية؛ حيث تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الأولية للحجاج؛ من معالجة سريعة للأمراض الحادة ومتابعة الأمراض المزمنة، مع تسجيل إلكتروني متكامل، بوجود كافة أنواع التحاليل الطبية والأدوية التي يحتاجها الحاج، ومجهزة تجهيزًا طبيًّا متكاملًا.


ويتم استخدام المترجم الفوري لكافة لغات الحجاج، ويملك بعض الموظفين مهارة لغة الإشارة، ويدعم المراكز الصحية خط الاستشارات الطبية 937 بعشر لغات وعلى مدار 24 ساعة، وبمدة انتظار للمكالمة لا تزيد على 25 ثانية، مع وجود تطبيق (صحة) الذي يمكّن من التواصل مع الأطباء المختصين بالفيديو والرسائل المكتوبة، ويتم إرسال الوصفة إلكترونيًّا إلى هاتف المتصل.
ويعمل في المراكز الصحية كافة المختصين من طب أسرة، وباطنة، أطفال، وتمريض، وصيادلة.


وفي محور التوعية والتثقيف الصحي تعمل وزارة الصحة مبكرًا مع مكاتب الحجاج؛ لإرسال المواد التثقيفية لتسليمها للحجاج قبل وصولهم، وعند دخولهم المنافذ تقوم فرق التثقيف بعرض أهم النصائح داخل الباصات، وبلغة الرسومات، ثم تكثف التوعية داخل مقرات الحجاج في منى بمحاضراتٍ بلغتهم الأم التي كانت لها أثر كبير في تقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، كما تحرص فرق الجودة الطبية على متابعة تطبيق معاير الخدمة الطبية المعتمدة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
04:10 PM
اخر تعديل
11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
05:28 PM

"الصحة": شبكة ضخمة من المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن

تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
2
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لا تزال المراكز الصحية في المشاعر المقدسة بمكة، وعددها 93 مركزًا مع 6 عربات للعيادات المتنقلة؛ تقدم خدماتها الصحية والعلاجية؛ حيث تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وتقدم كافة أوجه الرعاية الأولية للحجاج؛ من معالجة سريعة للأمراض الحادة ومتابعة الأمراض المزمنة، مع تسجيل إلكتروني متكامل، بوجود كافة أنواع التحاليل الطبية والأدوية التي يحتاجها الحاج، ومجهزة تجهيزًا طبيًّا متكاملًا.


ويتم استخدام المترجم الفوري لكافة لغات الحجاج، ويملك بعض الموظفين مهارة لغة الإشارة، ويدعم المراكز الصحية خط الاستشارات الطبية 937 بعشر لغات وعلى مدار 24 ساعة، وبمدة انتظار للمكالمة لا تزيد على 25 ثانية، مع وجود تطبيق (صحة) الذي يمكّن من التواصل مع الأطباء المختصين بالفيديو والرسائل المكتوبة، ويتم إرسال الوصفة إلكترونيًّا إلى هاتف المتصل.
ويعمل في المراكز الصحية كافة المختصين من طب أسرة، وباطنة، أطفال، وتمريض، وصيادلة.


وفي محور التوعية والتثقيف الصحي تعمل وزارة الصحة مبكرًا مع مكاتب الحجاج؛ لإرسال المواد التثقيفية لتسليمها للحجاج قبل وصولهم، وعند دخولهم المنافذ تقوم فرق التثقيف بعرض أهم النصائح داخل الباصات، وبلغة الرسومات، ثم تكثف التوعية داخل مقرات الحجاج في منى بمحاضراتٍ بلغتهم الأم التي كانت لها أثر كبير في تقليل الإصابة بالإجهاد الحراري، كما تحرص فرق الجودة الطبية على متابعة تطبيق معاير الخدمة الطبية المعتمدة.

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