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لم تسجل أي حالات "كورونا" حتى الآن .. دولة تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للمساجد

أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي الفيروس لحماية تسعة ملايين نسمة

اتخذت حكومة طاجيكستان، اليوم الأربعاء، قراراً رسمياً، دعت من خلاله المواطنين، إلى تجنب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراءٍ احترازي خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن البلد لم يسجل أيّ حالات إصابة حتى الآن.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية، أن القرار اُتخذ رسمياً وهو ليس حظراً كاملاً لدخول المساجد؛ بل فقط لتجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية بهذا الصدد: "ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد، لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة".

وكانت طاجيكستان قد أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى بذلك إلى حماية تسعة ملايين نسمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

فيروس كورونا الجديد طاجيكستان

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لم تسجل أي حالات "كورونا" حتى الآن .. دولة تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للمساجد
سبق

اتخذت حكومة طاجيكستان، اليوم الأربعاء، قراراً رسمياً، دعت من خلاله المواطنين، إلى تجنب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراءٍ احترازي خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن البلد لم يسجل أيّ حالات إصابة حتى الآن.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية، أن القرار اُتخذ رسمياً وهو ليس حظراً كاملاً لدخول المساجد؛ بل فقط لتجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية بهذا الصدد: "ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد، لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة".

وكانت طاجيكستان قد أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى بذلك إلى حماية تسعة ملايين نسمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:28 AM

لم تسجل أي حالات "كورونا" حتى الآن .. دولة تدعو مواطنيها إلى عدم الذهاب للمساجد

أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي الفيروس لحماية تسعة ملايين نسمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتخذت حكومة طاجيكستان، اليوم الأربعاء، قراراً رسمياً، دعت من خلاله المواطنين، إلى تجنب الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة، وذلك كإجراءٍ احترازي خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد رغم أن البلد لم يسجل أيّ حالات إصابة حتى الآن.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية، أن القرار اُتخذ رسمياً وهو ليس حظراً كاملاً لدخول المساجد؛ بل فقط لتجنب الأعداد الكبيرة خلال صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدينية بهذا الصدد: "ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد، لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة".

وكانت طاجيكستان قد أغلقت حدودها مع الصين وأفغانستان بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى بذلك إلى حماية تسعة ملايين نسمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، إلى أكثر من 10 آلاف.

وقالت المنظمة في بيان: "تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 1792 إصابة جديدة بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية، وبهذا يصل عدد المصابين إلى 10566 في 72 دولة، وعدد الوفيات إلى 166 (37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة)".

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