ماذا يحدث؟ .. "التغريدة البيضاء" تثير فضول متابعي تويتر وحملات "التجارة" الناجحة في الواجهة

غرد بها حساب الوزارة ولحقته حسابات رسمية وتفاعل معها أفراد.. أحدهم: "النقطة الأخيرة ما فهمتها "

حظي حساب وزارة التجارة بتفاعل واسع تزامناً مع إطلاق الحساب لتغريدة (بيضاء) بدون محتوى كما شاركت عدة حسابات رسمية بنفس التغريدة البيضاء وتفاعل معها أفراد أيضاً.



وشدت هذه التغريدة المتابعين الذين طرحوا آراء مختلفة تعليقاً على هذه التغريدة التي أثارت فضولهم.



عدد من المغردين قال إن حساب الوزارة تعرض للاختراق، فيما رأى آخرون أن هناك مشاكل في الاتصال بالإنترنت لدى الوزارة، كما جاءت بعض الردود على التغريدة بشكل ساخر حيث علق أحد المغردين" النقطة الأخيرة ما فهمتها"، وعلق مغرد أخر "بلاغ.. تغريدة مزيفة"، فيما علقت مغردة بقولها "أتفق معك في النقطة هذي".



التغريدة البيضاء أكدت مجدداً نجاح وزارة التجارة في أسلوبها التسويقي لحملاتها عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي وحققت هذه التغريدة الهدف منها وهو شد انتباه المتابعين لحسابات الوزارة وحسابات الجهات المشاركة .