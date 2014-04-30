النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

500 متضرر من العواصف بأول أيام لجنة الحصر ببريدة.. وأسبوعان لتسهيل التقدم

شكّلها أمير المنطقة للتوثيق بالمحافظات.. و"السعيد": نهيب بالجميع استكمال المستندات

أنهت لجنة حصر الأضرار بمدينة بريدة التي وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيلها ضمن اللجان بمحافظات المنطقة؛ جراء ما تعرضت له المنطقة الخميس الماضي من حالة جوية صاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة، أمس، يومها الأول، باستقبال المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد، أن لجان الحصر بمدينة بريدة أنهت، أمس الأحد، إجراءات أكثر من 150 متضرراً، وحصرت أضرار 100 شخص، وسجلت بيانات 300 متضرر، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستقبل من اليوم الاثنين الموافق 14 شعبان 1439هـ ولمدة أسبوعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً جميع المتضررين بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وذلك من أجل استيعاب المتقدمين والتسهيل عليهم.

وأشار "السعيد" إلى أن أمير منطقة القصيم وجّه بتشكيل لجان حصر للأضرار بمحافظات المنطقة؛ للتسهيل على المتضررين واستقبالهم وتوثيق الأضرار التي لحقت بها ممتلكاتهم، مهيباً بجميع أصحاب الممتلكات المتضررة إكمال جميع المستندات المطلوبة واصطحاب معهم بطاقة الأحوال، وصورة استمارة السيارة، وصك المنزل، ورقم الآيبان للحساب البنكي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
500 متضرر من العواصف بأول أيام لجنة الحصر ببريدة.. وأسبوعان لتسهيل التقدم
سبق

أنهت لجنة حصر الأضرار بمدينة بريدة التي وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيلها ضمن اللجان بمحافظات المنطقة؛ جراء ما تعرضت له المنطقة الخميس الماضي من حالة جوية صاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة، أمس، يومها الأول، باستقبال المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد، أن لجان الحصر بمدينة بريدة أنهت، أمس الأحد، إجراءات أكثر من 150 متضرراً، وحصرت أضرار 100 شخص، وسجلت بيانات 300 متضرر، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستقبل من اليوم الاثنين الموافق 14 شعبان 1439هـ ولمدة أسبوعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً جميع المتضررين بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وذلك من أجل استيعاب المتقدمين والتسهيل عليهم.

وأشار "السعيد" إلى أن أمير منطقة القصيم وجّه بتشكيل لجان حصر للأضرار بمحافظات المنطقة؛ للتسهيل على المتضررين واستقبالهم وتوثيق الأضرار التي لحقت بها ممتلكاتهم، مهيباً بجميع أصحاب الممتلكات المتضررة إكمال جميع المستندات المطلوبة واصطحاب معهم بطاقة الأحوال، وصورة استمارة السيارة، وصك المنزل، ورقم الآيبان للحساب البنكي.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:34 AM

500 متضرر من العواصف بأول أيام لجنة الحصر ببريدة.. وأسبوعان لتسهيل التقدم

شكّلها أمير المنطقة للتوثيق بالمحافظات.. و"السعيد": نهيب بالجميع استكمال المستندات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
1
2,795

أنهت لجنة حصر الأضرار بمدينة بريدة التي وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيلها ضمن اللجان بمحافظات المنطقة؛ جراء ما تعرضت له المنطقة الخميس الماضي من حالة جوية صاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة، أمس، يومها الأول، باستقبال المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد، أن لجان الحصر بمدينة بريدة أنهت، أمس الأحد، إجراءات أكثر من 150 متضرراً، وحصرت أضرار 100 شخص، وسجلت بيانات 300 متضرر، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستقبل من اليوم الاثنين الموافق 14 شعبان 1439هـ ولمدة أسبوعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً جميع المتضررين بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وذلك من أجل استيعاب المتقدمين والتسهيل عليهم.

وأشار "السعيد" إلى أن أمير منطقة القصيم وجّه بتشكيل لجان حصر للأضرار بمحافظات المنطقة؛ للتسهيل على المتضررين واستقبالهم وتوثيق الأضرار التي لحقت بها ممتلكاتهم، مهيباً بجميع أصحاب الممتلكات المتضررة إكمال جميع المستندات المطلوبة واصطحاب معهم بطاقة الأحوال، وصورة استمارة السيارة، وصك المنزل، ورقم الآيبان للحساب البنكي.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,222
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,121
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة