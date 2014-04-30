500 متضرر من العواصف بأول أيام لجنة الحصر ببريدة.. وأسبوعان لتسهيل التقدم

شكّلها أمير المنطقة للتوثيق بالمحافظات.. و"السعيد": نهيب بالجميع استكمال المستندات

أنهت لجنة حصر الأضرار بمدينة بريدة التي وجّه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بتشكيلها ضمن اللجان بمحافظات المنطقة؛ جراء ما تعرضت له المنطقة الخميس الماضي من حالة جوية صاحبها عواصف رعدية وأمطار غزيرة، أمس، يومها الأول، باستقبال المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن السعيد، أن لجان الحصر بمدينة بريدة أنهت، أمس الأحد، إجراءات أكثر من 150 متضرراً، وحصرت أضرار 100 شخص، وسجلت بيانات 300 متضرر، لافتاً إلى أن اللجنة سوف تستقبل من اليوم الاثنين الموافق 14 شعبان 1439هـ ولمدة أسبوعين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً جميع المتضررين بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة بريدة، وذلك من أجل استيعاب المتقدمين والتسهيل عليهم.

وأشار "السعيد" إلى أن أمير منطقة القصيم وجّه بتشكيل لجان حصر للأضرار بمحافظات المنطقة؛ للتسهيل على المتضررين واستقبالهم وتوثيق الأضرار التي لحقت بها ممتلكاتهم، مهيباً بجميع أصحاب الممتلكات المتضررة إكمال جميع المستندات المطلوبة واصطحاب معهم بطاقة الأحوال، وصورة استمارة السيارة، وصك المنزل، ورقم الآيبان للحساب البنكي.