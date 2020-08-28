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"النصر" يراقب.. هل رفض "سلمان الفرج" عرض "الهلال" للتجديد؟

أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .

مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .

وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .


ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" يراقب.. هل رفض "سلمان الفرج" عرض "الهلال" للتجديد؟
سبق

أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .

مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .

وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .


ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .


28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:17 PM

"النصر" يراقب.. هل رفض "سلمان الفرج" عرض "الهلال" للتجديد؟

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
3,860

أعلنت إدارة نادي الهلال في وقتٍ سابق إرجاء التفاوض مع اللاعب سلمان الفرج لتمديد تعاقده إلى وقتٍ آخر قد يبدأ عقب نهاية الموسم الحالي .

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل بعد 3 أشهر للدخول في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال .

مصادر كانت تحدثت عن أن اللاعب رفض بالفعل عرضاً من ناديه لتجديد التعاقد بسبب طلب اللاعب مبلغًا أعلى من عرض الهلال .

وبحسب تلك المصادر فإن الهلال عرض نحو 7 ملايين ريال سنويًا للاعب إلا أن العرض لم يلق القبول لدى اللاعب الذي طالب بزيادته .


ذات المصادر أكدت بأن المفاوض النصراوي يراقب من بعيد وأن إدارة النادي قد تتقدم بعرض أعلى بكثير من عرض الهلال بمزايا إضافية أخرى .


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