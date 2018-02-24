بالصور.. عربة الأمن المجهزة بكاميرا استطلاع تجذب زوار "ربيع الطائف"

دوريات الأمن تشارك بمعرض متكامل في المهرجان المقام بسوق عكاظ

تشارك دوريات الأمن بمحافظة الطائف بمعرض أمني متكامل، ضمن فعاليات "ربيع الطائف" المقام حالياً بسوق عكاظ، حيث يبرز المعرض كل الإمكانيات التقنية والأمنية اللازمة لفرض الأمن.

وشهدَ المعرض الأمني توافداً كبيراً من قبل زوار المهرجان، حيث لفتت انتباههم إحدى العربات الأمنية المجهزة بكاميرا للاستطلاع والرصد الأمني أثناء إقامة نقاط الضبط الأمني.

واحتوى المعرض الأمني لدوريات الأمن بمحافظة الطائف على استعراض لبعض عمليات الضبط لكميات من المخدرات والمسكرات والممنوعات بشتى أنواعها، مع التنويه على خطرها وإيضاح ما يحاك لشباب هذا الوطن من قبل الأعداء.

ويشدد الأفراد المشاركون بالمعرض على ضرورة تجنب استخدام العقاقير والأدوية المجهولة، حتى وإن بدت ذات شكل طبي.

ويحذرون كذلك من استخدام الأسلحة النارية أو التنقل بالأسلحة البيضاء؛ حتى لا تُستخدم في القتل أو ما شابه.

وتضمّن المعرض عدداً من الأسلحة والأدوات التي يستخدمها رجل الدورية حين مرابطته، مع عرض فيلم وثائقي عن دور رجل دوريات الأمن في مباشرة البلاغات والتعامل معها ومساعدة المحتاجين والتبرع بالدماء.

وشهدَ المعرض، ولا يزال، حضوراً كبيراً من قبل زوار المهرجان، مبدين إعجابهم بما شاهدوا، ومشيدين بجهود رجال الأمن.