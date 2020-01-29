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ماذا تفعل أستراليا مع مواطنيها القادمين من قلب الوباء بالصين؟

مع وجود 600 أسترالي في المنطقة الموبوءة

تعتزم أستراليا إجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكّلت بؤرةً لتفشّي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، على أن تفرض عليهم حجراً صحّياً في جزيرة تستخدم عادةً لاحتجاز طالبي اللجوء، بحسب مقترحات كشِف النقاب عنها الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنّ الأستراليّين "الأكثر ضعفاً"، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين.

وثمة نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

أستراليا الصين

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ماذا تفعل أستراليا مع مواطنيها القادمين من قلب الوباء بالصين؟
سبق

تعتزم أستراليا إجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكّلت بؤرةً لتفشّي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، على أن تفرض عليهم حجراً صحّياً في جزيرة تستخدم عادةً لاحتجاز طالبي اللجوء، بحسب مقترحات كشِف النقاب عنها الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنّ الأستراليّين "الأكثر ضعفاً"، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين.

وثمة نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
04:06 PM

ماذا تفعل أستراليا مع مواطنيها القادمين من قلب الوباء بالصين؟

مع وجود 600 أسترالي في المنطقة الموبوءة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم أستراليا إجلاء مواطنيها من المنطقة التي شكّلت بؤرةً لتفشّي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، على أن تفرض عليهم حجراً صحّياً في جزيرة تستخدم عادةً لاحتجاز طالبي اللجوء، بحسب مقترحات كشِف النقاب عنها الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنّ الأستراليّين "الأكثر ضعفاً"، بمن فيهم الأطفال وكبار السنّ، وكذلك الأشخاص الذين قاموا بزيارات قصيرة لمدينة ووهان الصينية ومحافظة هوبي، ستمنح لهم الأولويّة في إطار جهود إعادة المواطنين الأستراليّين.

وثمة نحو 600 أسترالي موجودون في تلك المنطقة الصينية التي تم إغلاقها في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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