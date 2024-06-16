النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة عسير" تشارك بالحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم"

دوريات ولوحات إرشادية لتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير "جابر بن عبدالله الشهري" بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، ومواطنين ومقيمين.

ورفع "الشهري" شكره وتقديره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعمه وتوجيهاته في إطلاق هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الدين والوطن.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة عسير" تشارك بالحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم"
سبق

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير "جابر بن عبدالله الشهري" بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، ومواطنين ومقيمين.

ورفع "الشهري" شكره وتقديره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعمه وتوجيهاته في إطلاق هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الدين والوطن.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
09:53 AM

"هيئة عسير" تشارك بالحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم"

دوريات ولوحات إرشادية لتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
282

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير "جابر بن عبدالله الشهري" بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، ومواطنين ومقيمين.

ورفع "الشهري" شكره وتقديره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعمه وتوجيهاته في إطلاق هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,132
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,849
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,734
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,258

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة