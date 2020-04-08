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بالفيديو: مصر.. فرْض حجر صحي على قرية المعتمدية بالجيزة

بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا

أعلنت محافظة الجيزة في مصر، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة؛ اعتبارًا من 7 أبريل، بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا؛ حرصا على سلامة أهاليها.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف البيان: "وتؤكد محافظة الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات؛ فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وكلّف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات التموين والتضامن، والجمعيات الأهلية "بتوفير كل السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذلك توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم".

وأشار البيان إلى أن "المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أي متطلبات أخرى للقرية؛ بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا".

فيروس كورونا الجديد مصر

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بالفيديو: مصر.. فرْض حجر صحي على قرية المعتمدية بالجيزة
سبق

أعلنت محافظة الجيزة في مصر، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة؛ اعتبارًا من 7 أبريل، بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا؛ حرصا على سلامة أهاليها.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف البيان: "وتؤكد محافظة الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات؛ فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وكلّف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات التموين والتضامن، والجمعيات الأهلية "بتوفير كل السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذلك توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم".

وأشار البيان إلى أن "المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أي متطلبات أخرى للقرية؛ بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:55 AM

بالفيديو: مصر.. فرْض حجر صحي على قرية المعتمدية بالجيزة

بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت محافظة الجيزة في مصر، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية، التابعة لمركز كرداسة؛ اعتبارًا من 7 أبريل، بناء على تعليمات وزارة الصحة ولمدة 14 يومًا؛ حرصا على سلامة أهاليها.

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وأضاف البيان: "وتؤكد محافظة الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا ألبان أطفال للمنازل، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات؛ فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وكلّف محافظ الجيزة أحمد راشد، مديريات التموين والتضامن، والجمعيات الأهلية "بتوفير كل السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة، وكذلك توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين، واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم".

وأشار البيان إلى أن "المحافظة وكافة أجهزتها ستعمل على توفير أي متطلبات أخرى للقرية؛ بما يلبي أي احتياجات للمواطنين فورًا".

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