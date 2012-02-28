مصادر: "الصحة" تستعد للإعلان عن أولى وظائفها الصحية بعد "التمكين"

بعد تمكينها من إعلان وشغل وظائفها

تستعد وزارة الصحة للإعلان عن وظائف صحية شاغرة من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك بعد تمكين الوزارة من إعلان وشغل وظائفها.

ووفقا للمعلومات ستعلن الوزارة، خلال أيام قليلة، الوظائف وتحدّد أنواعها وتواريخ التقديم عليها، في أول إعلان لها بعد تمكينها من الإعلان عن وظائفها وشغلها، من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس، الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية للجهات غير الممكنة.