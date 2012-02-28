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مصادر: "الصحة" تستعد للإعلان عن أولى وظائفها الصحية بعد "التمكين"

بعد تمكينها من إعلان وشغل وظائفها

تستعد وزارة الصحة للإعلان عن وظائف صحية شاغرة من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك بعد تمكين الوزارة من إعلان وشغل وظائفها.

ووفقا للمعلومات ستعلن الوزارة، خلال أيام قليلة، الوظائف وتحدّد أنواعها وتواريخ التقديم عليها، في أول إعلان لها بعد تمكينها من الإعلان عن وظائفها وشغلها، من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس، الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية للجهات غير الممكنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر: "الصحة" تستعد للإعلان عن أولى وظائفها الصحية بعد "التمكين"
سبق

تستعد وزارة الصحة للإعلان عن وظائف صحية شاغرة من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك بعد تمكين الوزارة من إعلان وشغل وظائفها.

ووفقا للمعلومات ستعلن الوزارة، خلال أيام قليلة، الوظائف وتحدّد أنواعها وتواريخ التقديم عليها، في أول إعلان لها بعد تمكينها من الإعلان عن وظائفها وشغلها، من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس، الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية للجهات غير الممكنة.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
11:23 AM

مصادر: "الصحة" تستعد للإعلان عن أولى وظائفها الصحية بعد "التمكين"

بعد تمكينها من إعلان وشغل وظائفها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
18,119

تستعد وزارة الصحة للإعلان عن وظائف صحية شاغرة من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، وذلك بعد تمكين الوزارة من إعلان وشغل وظائفها.

ووفقا للمعلومات ستعلن الوزارة، خلال أيام قليلة، الوظائف وتحدّد أنواعها وتواريخ التقديم عليها، في أول إعلان لها بعد تمكينها من الإعلان عن وظائفها وشغلها، من قِبل وزارة الخدمة المدنية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت أمس، الجدولة الزمنية للوظائف الإدارية والصحية للجهات غير الممكنة.

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