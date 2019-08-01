النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي جدة" يتابع المسالخ أثناء عيد الأضحى

يتبنى تحقيق مطالب سكان الروابي الشمالي

ثمّن المجلس البلدي بجدة سرعة تجاوب أمانة المحافظة بخصوص معالجة الملاحظات التي رصدها المجلس خلال زيارته للمسلخ الرئيس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية "56" التي عُقِدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وقال رئيس المجلس: لجنة البلديات الفرعية بالمجلس رصدت عدداً من الملاحظات على المسالخ وبدورها الأمانة كان تجاوبها سريعاً في تلافيها ومعالجتها.

وشهدت الجلسة عرضاً قدّمه الدكتور عماد العدواني من إدارة أسواق النفع العام بأمانة محافظة جـدة تضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والخطط الكفيلة بتسهيل استقبال الأضاحي.

من جهتها، أكدت عهود الشمراني مديرة المسالخ وأسواق النفع العام أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ الخمرة خمسة آلاف أضحية ومسلخ السبيل 1500 أضحية.

وأشارت إلى تخصيص مسار خاص بذوي الهمم والسيدات.

وبالنسبة للسماح للمطابخ الأهلية الذبح خلال أيام العيد، أكدت أنه يُشترط في ذلك وجود طبيب بيطري بالمطبخ، وأن منح التراخيص للمطابخ من اختصاص البلديات الفرعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة.

وقالت: يمكن للمواطنين التعرف على مواقع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة.

بدوره، ذكر "المحمدي" أن المجلس قرر أن تقوم أمانة جدة بالإعلان عن كافة المطابخ المرخص لها بالذبح في مدينة جدة.

وأكد رئيس المجلس أنه تم اتخاذ قرار بتكليف كافة الأعضاء بالزيارة الميدانية للمسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح كلا في دائرته خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، ورفع التقارير اللازمة للمجلس للارتقاء بمستوى الأداء في الأعوام القادمة.

وقد استعرض المجلس التقرير المالي للأمانة للنصف المنصرم من العام المالي الحالي ٢٠١٩م حيث قدم تركي الزهراني مدير إدارة الميزانية بأمانة محافظة جدة تقريراً تضمّن مصروفات وإيرادات الأمانة للأشهر الستة الماضية، ونسب الصرف من كل بنود الميزانية والإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة.

وشهدت الجلسة عرضاً لمشاكل حي الروابي الشمالي قدمه عضو المجلس ممثل الدائرة عايض بن درهم أبرز فيه أهم المشكلات التي يعانيها السكان؛ ومن أهمها سرعة ربط مخطط الروابي بشبكات المجاري القريبة منهم لكون الحي يعاني الكثير من المشاكل بسبب عدم ربط المنازل بالخطوط الرئيسية والموجودة بالمخطط وكذلك إنارة الحي.

من جهة أخرى، قدم المجلس شكره لوزارة النقل ممثلة في إدارة النقل بالمنطقة على تجاوبها مع المجلس والإفادة عن ترسية وتسليم المقاول لمشروع استكمال كوبري وتقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بحي الحمدانية.

وقال رئيس المجلس: ستكون هناك ورشة عمل مشتركة مع أمانة محافظة جدة حول آخر مستجدات المحور الشرقي الذي يمتد من طريق عسفان شمالاً إلى طريق مكة المكرمة القديم جنوباً.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي جدة" يتابع المسالخ أثناء عيد الأضحى
سبق

ثمّن المجلس البلدي بجدة سرعة تجاوب أمانة المحافظة بخصوص معالجة الملاحظات التي رصدها المجلس خلال زيارته للمسلخ الرئيس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية "56" التي عُقِدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وقال رئيس المجلس: لجنة البلديات الفرعية بالمجلس رصدت عدداً من الملاحظات على المسالخ وبدورها الأمانة كان تجاوبها سريعاً في تلافيها ومعالجتها.

وشهدت الجلسة عرضاً قدّمه الدكتور عماد العدواني من إدارة أسواق النفع العام بأمانة محافظة جـدة تضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والخطط الكفيلة بتسهيل استقبال الأضاحي.

من جهتها، أكدت عهود الشمراني مديرة المسالخ وأسواق النفع العام أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ الخمرة خمسة آلاف أضحية ومسلخ السبيل 1500 أضحية.

وأشارت إلى تخصيص مسار خاص بذوي الهمم والسيدات.

وبالنسبة للسماح للمطابخ الأهلية الذبح خلال أيام العيد، أكدت أنه يُشترط في ذلك وجود طبيب بيطري بالمطبخ، وأن منح التراخيص للمطابخ من اختصاص البلديات الفرعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة.

وقالت: يمكن للمواطنين التعرف على مواقع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة.

بدوره، ذكر "المحمدي" أن المجلس قرر أن تقوم أمانة جدة بالإعلان عن كافة المطابخ المرخص لها بالذبح في مدينة جدة.

وأكد رئيس المجلس أنه تم اتخاذ قرار بتكليف كافة الأعضاء بالزيارة الميدانية للمسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح كلا في دائرته خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، ورفع التقارير اللازمة للمجلس للارتقاء بمستوى الأداء في الأعوام القادمة.

وقد استعرض المجلس التقرير المالي للأمانة للنصف المنصرم من العام المالي الحالي ٢٠١٩م حيث قدم تركي الزهراني مدير إدارة الميزانية بأمانة محافظة جدة تقريراً تضمّن مصروفات وإيرادات الأمانة للأشهر الستة الماضية، ونسب الصرف من كل بنود الميزانية والإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة.

وشهدت الجلسة عرضاً لمشاكل حي الروابي الشمالي قدمه عضو المجلس ممثل الدائرة عايض بن درهم أبرز فيه أهم المشكلات التي يعانيها السكان؛ ومن أهمها سرعة ربط مخطط الروابي بشبكات المجاري القريبة منهم لكون الحي يعاني الكثير من المشاكل بسبب عدم ربط المنازل بالخطوط الرئيسية والموجودة بالمخطط وكذلك إنارة الحي.

من جهة أخرى، قدم المجلس شكره لوزارة النقل ممثلة في إدارة النقل بالمنطقة على تجاوبها مع المجلس والإفادة عن ترسية وتسليم المقاول لمشروع استكمال كوبري وتقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بحي الحمدانية.

وقال رئيس المجلس: ستكون هناك ورشة عمل مشتركة مع أمانة محافظة جدة حول آخر مستجدات المحور الشرقي الذي يمتد من طريق عسفان شمالاً إلى طريق مكة المكرمة القديم جنوباً.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
03:37 PM

"بلدي جدة" يتابع المسالخ أثناء عيد الأضحى

يتبنى تحقيق مطالب سكان الروابي الشمالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
8

ثمّن المجلس البلدي بجدة سرعة تجاوب أمانة المحافظة بخصوص معالجة الملاحظات التي رصدها المجلس خلال زيارته للمسلخ الرئيس في وقت سابق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية "56" التي عُقِدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وقال رئيس المجلس: لجنة البلديات الفرعية بالمجلس رصدت عدداً من الملاحظات على المسالخ وبدورها الأمانة كان تجاوبها سريعاً في تلافيها ومعالجتها.

وشهدت الجلسة عرضاً قدّمه الدكتور عماد العدواني من إدارة أسواق النفع العام بأمانة محافظة جـدة تضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والخطط الكفيلة بتسهيل استقبال الأضاحي.

من جهتها، أكدت عهود الشمراني مديرة المسالخ وأسواق النفع العام أن الطاقة الاستيعابية لمسلخ الخمرة خمسة آلاف أضحية ومسلخ السبيل 1500 أضحية.

وأشارت إلى تخصيص مسار خاص بذوي الهمم والسيدات.

وبالنسبة للسماح للمطابخ الأهلية الذبح خلال أيام العيد، أكدت أنه يُشترط في ذلك وجود طبيب بيطري بالمطبخ، وأن منح التراخيص للمطابخ من اختصاص البلديات الفرعية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة.

وقالت: يمكن للمواطنين التعرف على مواقع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة.

بدوره، ذكر "المحمدي" أن المجلس قرر أن تقوم أمانة جدة بالإعلان عن كافة المطابخ المرخص لها بالذبح في مدينة جدة.

وأكد رئيس المجلس أنه تم اتخاذ قرار بتكليف كافة الأعضاء بالزيارة الميدانية للمسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح كلا في دائرته خلال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، ورفع التقارير اللازمة للمجلس للارتقاء بمستوى الأداء في الأعوام القادمة.

وقد استعرض المجلس التقرير المالي للأمانة للنصف المنصرم من العام المالي الحالي ٢٠١٩م حيث قدم تركي الزهراني مدير إدارة الميزانية بأمانة محافظة جدة تقريراً تضمّن مصروفات وإيرادات الأمانة للأشهر الستة الماضية، ونسب الصرف من كل بنود الميزانية والإيرادات المحصلة خلال هذه الفترة.

وشهدت الجلسة عرضاً لمشاكل حي الروابي الشمالي قدمه عضو المجلس ممثل الدائرة عايض بن درهم أبرز فيه أهم المشكلات التي يعانيها السكان؛ ومن أهمها سرعة ربط مخطط الروابي بشبكات المجاري القريبة منهم لكون الحي يعاني الكثير من المشاكل بسبب عدم ربط المنازل بالخطوط الرئيسية والموجودة بالمخطط وكذلك إنارة الحي.

من جهة أخرى، قدم المجلس شكره لوزارة النقل ممثلة في إدارة النقل بالمنطقة على تجاوبها مع المجلس والإفادة عن ترسية وتسليم المقاول لمشروع استكمال كوبري وتقاطعات مدينة الملك عبدالله الرياضية وربطها بحي الحمدانية.

وقال رئيس المجلس: ستكون هناك ورشة عمل مشتركة مع أمانة محافظة جدة حول آخر مستجدات المحور الشرقي الذي يمتد من طريق عسفان شمالاً إلى طريق مكة المكرمة القديم جنوباً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,852
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,386
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,474
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة