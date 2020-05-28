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عبر قناة إم بي سي.. "الترفيه" تواصل أنشطتها لعيد الفطر ببرنامجين ترفيهيين

برنامج "صنع في المنزل" يستعرض مواهب المواطنين خلال الحجر المنزلي

تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم أنشطتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "عيدنا معكم" التي تأتي بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتراعي الظروف الحالية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينطلق اليوم برنامج "صنع في المنزل" الذي يعرض على قناة إم بي سي عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، ليفوزوا في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربعة أشخاص من مشاهير الوطن العربي.

كما سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج "من يكون؟!" وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً بدءاً من اليوم عدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.

هيئة الترفيه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر قناة إم بي سي.. "الترفيه" تواصل أنشطتها لعيد الفطر ببرنامجين ترفيهيين
سبق

تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم أنشطتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "عيدنا معكم" التي تأتي بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتراعي الظروف الحالية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينطلق اليوم برنامج "صنع في المنزل" الذي يعرض على قناة إم بي سي عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، ليفوزوا في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربعة أشخاص من مشاهير الوطن العربي.

كما سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج "من يكون؟!" وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً بدءاً من اليوم عدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:23 PM

عبر قناة إم بي سي.. "الترفيه" تواصل أنشطتها لعيد الفطر ببرنامجين ترفيهيين

برنامج "صنع في المنزل" يستعرض مواهب المواطنين خلال الحجر المنزلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للترفيه تقديم أنشطتها الترفيهية بمناسبة عيد الفطر المبارك بعنوان "عيدنا معكم" التي تأتي بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وتراعي الظروف الحالية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وينطلق اليوم برنامج "صنع في المنزل" الذي يعرض على قناة إم بي سي عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني، يتبارى المشاركون فيه من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، ليفوزوا في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من أربعة أشخاص من مشاهير الوطن العربي.

كما سيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج "من يكون؟!" وهو برنامج ألعاب ترفيهي يستضيف الساعة التاسعة والنصف مساءً بدءاً من اليوم عدداً من المشاهير العرب متنكرين وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.

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