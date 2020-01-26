ينظم كرسي الأمير عبد الله بن خالد لأبحاث حساسية القمح "سلياك"، يومي 4 و 5 جمادى الآخرة، في القاعة الرئيسة بكلية الطب؛ دورة الشرق الأوسط الثامنة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال. تقام الدورة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأطفال، تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر. وقال مشرف الكرسي الأستاذ الدكتور أسعد بن محمد عسيري: إن الدورة تقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لأطباء الأطفال، وسيحاضر في هذه الدورة محاضرون من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تمبل في فنلندا، ومستشفى "قريت أرموند ستريت كنج كولج لندن"، و"كنج كولج لندن"، ومن مختلف القطاعات الصحية بالمملكة. وأضاف أن الدورة ستناقش عددًا من المحاور المهمة؛ كالمستجدات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، ومرض حساسية القمح سلياك التشخيص والعلاج، وأمراض القولون التقرحي التشخيص والعلاج، ونقل وزراعة الأمعاء، ومرض الصفراء والاسترجاع المعدي المريئي، وحساسية الحليب والفشل الكبدي لدى الأطفال. وأشار إلى أنه في نهاية الدورة ستُقام حملة توعوية لمرضى حساسية القمح سلياك، بالتعاون مع الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، تحت عنوان "مرض سلياك سؤال وجواب"، بحضور خبير مرض سلياك في فنلندا وأوروبا، الدكتور مكي ماكو. الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ١٨ ساعة تعليمية. وللتسجيل من خلال الرابط التالي: ‏cdrc.ksu@ksu.edu.sa .

"سلياك" تنظّم دورة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-26 ينظم كرسي الأمير عبد الله بن خالد لأبحاث حساسية القمح "سلياك"، يومي 4 و 5 جمادى الآخرة، في القاعة الرئيسة بكلية الطب؛ دورة الشرق الأوسط الثامنة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال.



تقام الدورة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأطفال، تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.



وقال مشرف الكرسي الأستاذ الدكتور أسعد بن محمد عسيري: إن الدورة تقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لأطباء الأطفال، وسيحاضر في هذه الدورة محاضرون من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تمبل في فنلندا، ومستشفى "قريت أرموند ستريت كنج كولج لندن"، و"كنج كولج لندن"، ومن مختلف القطاعات الصحية بالمملكة.



وأضاف أن الدورة ستناقش عددًا من المحاور المهمة؛ كالمستجدات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، ومرض حساسية القمح سلياك التشخيص والعلاج، وأمراض القولون التقرحي التشخيص والعلاج، ونقل وزراعة الأمعاء، ومرض الصفراء والاسترجاع المعدي المريئي، وحساسية الحليب والفشل الكبدي لدى الأطفال.



وأشار إلى أنه في نهاية الدورة ستُقام حملة توعوية لمرضى حساسية القمح سلياك، بالتعاون مع الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، تحت عنوان "مرض سلياك سؤال وجواب"، بحضور خبير مرض سلياك في فنلندا وأوروبا، الدكتور مكي ماكو. الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ١٨ ساعة تعليمية. وللتسجيل من خلال الرابط التالي: ‏cdrc.ksu@ksu.edu.sa .

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 07:01 PM

"سلياك" تنظّم دورة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال يومي 4 و 5 جمادى الآخرة بكلية الطب





A A A





0 مشاركة

ينظم كرسي الأمير عبد الله بن خالد لأبحاث حساسية القمح "سلياك"، يومي 4 و 5 جمادى الآخرة، في القاعة الرئيسة بكلية الطب؛ دورة الشرق الأوسط الثامنة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد لدى الأطفال.



تقام الدورة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأطفال، تحت رعاية مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.



وقال مشرف الكرسي الأستاذ الدكتور أسعد بن محمد عسيري: إن الدورة تقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لأطباء الأطفال، وسيحاضر في هذه الدورة محاضرون من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة تمبل في فنلندا، ومستشفى "قريت أرموند ستريت كنج كولج لندن"، و"كنج كولج لندن"، ومن مختلف القطاعات الصحية بالمملكة.



وأضاف أن الدورة ستناقش عددًا من المحاور المهمة؛ كالمستجدات في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال، ومرض حساسية القمح سلياك التشخيص والعلاج، وأمراض القولون التقرحي التشخيص والعلاج، ونقل وزراعة الأمعاء، ومرض الصفراء والاسترجاع المعدي المريئي، وحساسية الحليب والفشل الكبدي لدى الأطفال.



وأشار إلى أنه في نهاية الدورة ستُقام حملة توعوية لمرضى حساسية القمح سلياك، بالتعاون مع الجمعية السعودية للجهاز الهضمي، تحت عنوان "مرض سلياك سؤال وجواب"، بحضور خبير مرض سلياك في فنلندا وأوروبا، الدكتور مكي ماكو. الدورة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، ١٨ ساعة تعليمية. وللتسجيل من خلال الرابط التالي: ‏cdrc.ksu@ksu.edu.sa .