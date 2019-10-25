النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة الملك فيصل تعلن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء"

تفاعلاً مع مبادرة سمو ولي العهد

تزامنًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين -حفظه الله- النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أعلنت جامعة الملك فيصل عن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء" والتي تقيمها في الفترة من 25 إلى29 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2021م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الحزمة من المبادرات والفعاليات تأتي دعمًا للتوجهات والتوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة، ولترسخ أهمية هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله- والتي تجسد حرص حكومتنا الرشيدة على حماية البيئة، واستدامتها، وتنميتها.

وبيّن أن هذه الحزمة تضم إطلاق مسار تمويل بحثي تحت مسمى "السعودية الخضراء" لتعظيم مساهمة الجامعة البحثية تجاه المبادرة، وإطلاق برنامج علوم البيئة في كلية العلوم الزراعية والأغذية في العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في استدامة مكونات البيئة الطبيعية وتعزيز نموها في ظل مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك إطلاق مبادرة تنمية قدرات الابتكار وريادة الأعمال للمزارع المنتجة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، وحملة تشجير مجتمعية استكمالاً لمشروع الجامعة المستهدف غرس ٤٥ ألف شتلة وشجرة، وتأسيس نادٍ طلابي تحت مسمى "نادي السعودية الخضراء" يستهدف زيادة الوعي الطلابي تجاه مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفاتها، إلى جانب إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية التخصصية في المراكز والوحدات البحثية، واللقاءات الثقافية التي تعُنى بالتراث الطبيعي في المكتبة المركزية، وحملة إعلامية للتعريف بجهود الجامعة البيئية في إطار هويتها المؤسسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على مصادرنا الطبيعية، وسبل مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد أن تلك الإسهامات تأتي انعكاسًا لدور المؤسسات التعليمية والبحثية في ظل ما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تؤكد أهمية الارتكاز على معطيات البحث العلمي، والاستثمار في مؤسساته الجامعية التخصصية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الملك فيصل تعلن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء"
سبق

تزامنًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين -حفظه الله- النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أعلنت جامعة الملك فيصل عن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء" والتي تقيمها في الفترة من 25 إلى29 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2021م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الحزمة من المبادرات والفعاليات تأتي دعمًا للتوجهات والتوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة، ولترسخ أهمية هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله- والتي تجسد حرص حكومتنا الرشيدة على حماية البيئة، واستدامتها، وتنميتها.

وبيّن أن هذه الحزمة تضم إطلاق مسار تمويل بحثي تحت مسمى "السعودية الخضراء" لتعظيم مساهمة الجامعة البحثية تجاه المبادرة، وإطلاق برنامج علوم البيئة في كلية العلوم الزراعية والأغذية في العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في استدامة مكونات البيئة الطبيعية وتعزيز نموها في ظل مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك إطلاق مبادرة تنمية قدرات الابتكار وريادة الأعمال للمزارع المنتجة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، وحملة تشجير مجتمعية استكمالاً لمشروع الجامعة المستهدف غرس ٤٥ ألف شتلة وشجرة، وتأسيس نادٍ طلابي تحت مسمى "نادي السعودية الخضراء" يستهدف زيادة الوعي الطلابي تجاه مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفاتها، إلى جانب إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية التخصصية في المراكز والوحدات البحثية، واللقاءات الثقافية التي تعُنى بالتراث الطبيعي في المكتبة المركزية، وحملة إعلامية للتعريف بجهود الجامعة البيئية في إطار هويتها المؤسسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على مصادرنا الطبيعية، وسبل مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد أن تلك الإسهامات تأتي انعكاسًا لدور المؤسسات التعليمية والبحثية في ظل ما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تؤكد أهمية الارتكاز على معطيات البحث العلمي، والاستثمار في مؤسساته الجامعية التخصصية.

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
06:56 PM

جامعة الملك فيصل تعلن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء"

تفاعلاً مع مبادرة سمو ولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
82

تزامنًا مع إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين -حفظه الله- النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، أعلنت جامعة الملك فيصل عن تنفيذ حزمة مبادرات وفعاليات "السعودية الخضراء" والتي تقيمها في الفترة من 25 إلى29 ربيع الأول 1443هـ الموافق 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2021م.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن هذه الحزمة من المبادرات والفعاليات تأتي دعمًا للتوجهات والتوجيهات الحكيمة من لدن القيادة الرشيدة، ولترسخ أهمية هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في ضوء هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها سمو ولي العهد –حفظه الله- والتي تجسد حرص حكومتنا الرشيدة على حماية البيئة، واستدامتها، وتنميتها.

وبيّن أن هذه الحزمة تضم إطلاق مسار تمويل بحثي تحت مسمى "السعودية الخضراء" لتعظيم مساهمة الجامعة البحثية تجاه المبادرة، وإطلاق برنامج علوم البيئة في كلية العلوم الزراعية والأغذية في العام الدراسي المقبل، بهدف تخريج كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في استدامة مكونات البيئة الطبيعية وتعزيز نموها في ظل مبادرة السعودية الخضراء، وكذلك إطلاق مبادرة تنمية قدرات الابتكار وريادة الأعمال للمزارع المنتجة بالتعاون مع المؤسسة العامة للري، وحملة تشجير مجتمعية استكمالاً لمشروع الجامعة المستهدف غرس ٤٥ ألف شتلة وشجرة، وتأسيس نادٍ طلابي تحت مسمى "نادي السعودية الخضراء" يستهدف زيادة الوعي الطلابي تجاه مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفاتها، إلى جانب إطلاق سلسلة من المحاضرات العلمية التخصصية في المراكز والوحدات البحثية، واللقاءات الثقافية التي تعُنى بالتراث الطبيعي في المكتبة المركزية، وحملة إعلامية للتعريف بجهود الجامعة البيئية في إطار هويتها المؤسسية، والتوعية بأهمية الحفاظ على مصادرنا الطبيعية، وسبل مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكد أن تلك الإسهامات تأتي انعكاسًا لدور المؤسسات التعليمية والبحثية في ظل ما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- والتي تؤكد أهمية الارتكاز على معطيات البحث العلمي، والاستثمار في مؤسساته الجامعية التخصصية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,743
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,005
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,100

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة