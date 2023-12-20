اتصال هاتفي.. أمير الشرقية يعزي أسرة "عسيري" في وفاة "زياد"

فيما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للأمير سائلين أن يجزيه خير الجزاء

عزى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عائلة "عسيري" في وفاة زياد عسيري.

من ناحيته عبر الشاعر علي عسيري عن عظيم شكره وتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ على اتصاله وتعزيته ومواساته في وفاة شقيقه (زياد)، مؤكداً أن هذا ليس بمستغرب على الأمير مشاركة أبنائه وإخوانه أفراحهم وأحزانهم، وأن هذا ما عودنا عليه ولاة أمورنا -حفظهم الله-.

كما عبر مستشار هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم العسيري، عن شكره وامتنانه للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز؛ على اتصاله وتعزيته ودعواته للفقيد بالرحمة والمغفرة، ومواساته للأسرة، مؤكدًا اعتزازه وجميع أفراد القبيلة باتصال الأمير ولفتته الإنسانية التي تدلّ على تقارب وتلاحم القيادة مع الشعب في كل شؤونهم.

وأعرب جميع أفراد الأسرة عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة الشرقية؛ سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء.