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بعد الفيديو المشين.. القبض على مصري ضرب مسنًّا وابنته

الواقعة بدأت بفتاتين تتفقان على الهروب من المنزل

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب متهم بضرب مُسنّ وابنته بعنف شديد في محافظة القاهرة، بعد واقعة أثارت جدلًا كبيرة عقب انتشار فيديو مشين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "مصراوي" الإخباري، ذكرت "النيابة العامة" المصرية في بيان، أن "وحدة الرصد والتحليل"، كانت قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، ظَهَر فيه المتهم يضرب المُسنّ وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها كلفت الشرطة بالتحري عن أطراف الواقعة؛ مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

وقال البيان: إن "التحقيقات كشفت عن اتفاق ابنة المتهم وابنة المجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى مدينة الإسكندرية، وتوجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة، وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى الإسكندرية؛ فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا، وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها".

وأضاف البيان أن "المتهم أقر في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما؛ لغضبه من تحريض ابنة المُسنّ (المجني عليه) لابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة؛ موضحًا أن المجني عليهما تَعَدّيا عليه بالسب فضربهما".

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بعد الفيديو المشين.. القبض على مصري ضرب مسنًّا وابنته
سبق

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب متهم بضرب مُسنّ وابنته بعنف شديد في محافظة القاهرة، بعد واقعة أثارت جدلًا كبيرة عقب انتشار فيديو مشين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "مصراوي" الإخباري، ذكرت "النيابة العامة" المصرية في بيان، أن "وحدة الرصد والتحليل"، كانت قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، ظَهَر فيه المتهم يضرب المُسنّ وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها كلفت الشرطة بالتحري عن أطراف الواقعة؛ مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

وقال البيان: إن "التحقيقات كشفت عن اتفاق ابنة المتهم وابنة المجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى مدينة الإسكندرية، وتوجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة، وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى الإسكندرية؛ فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا، وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها".

وأضاف البيان أن "المتهم أقر في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما؛ لغضبه من تحريض ابنة المُسنّ (المجني عليه) لابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة؛ موضحًا أن المجني عليهما تَعَدّيا عليه بالسب فضربهما".

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:26 PM

بعد الفيديو المشين.. القبض على مصري ضرب مسنًّا وابنته

الواقعة بدأت بفتاتين تتفقان على الهروب من المنزل

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
3,388

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب متهم بضرب مُسنّ وابنته بعنف شديد في محافظة القاهرة، بعد واقعة أثارت جدلًا كبيرة عقب انتشار فيديو مشين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب موقع "مصراوي" الإخباري، ذكرت "النيابة العامة" المصرية في بيان، أن "وحدة الرصد والتحليل"، كانت قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي، ظَهَر فيه المتهم يضرب المُسنّ وابنته داخل عقار أشير أنه (بمنطقة عين شمس) بالقاهرة، وسط مطالبات من العامة بملاحقته".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها كلفت الشرطة بالتحري عن أطراف الواقعة؛ مما أسفر عن تحديد هوية المجني عليهما والمتهم ومحل الواقعة وشاهدة عليها.

وقال البيان: إن "التحقيقات كشفت عن اتفاق ابنة المتهم وابنة المجني عليها على الهروب من مسكنيهما إلى مدينة الإسكندرية، وتوجهتا إلى حارسة العقار محل الواقعة، وطلبتا المكوث لديها وإقراضهما أموالًا، وسمعتهما الحارسة تتفقان على الهروب إلى الإسكندرية؛ فأخبرت والديهما بذلك، فحضرا، وآنذاك تعدى المتهم على المجني عليها ووالدها".

وأضاف البيان أن "المتهم أقر في التحقيقات بتعديه على المجني عليهما؛ لغضبه من تحريض ابنة المُسنّ (المجني عليه) لابنته على ترك المنزل والخروج منه في أوقات متأخرة؛ موضحًا أن المجني عليهما تَعَدّيا عليه بالسب فضربهما".

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