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"محمد بن سلمان" يعزي ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة "سلطان بن زايد"

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم اتصالات هاتفية بكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعزية وفاة الشيخ سلطان بن زايد الشيخ محمد بن زايد الشيخ منصور بن زايد الشيخ عبدالله بن زايد

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"محمد بن سلمان" يعزي ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة "سلطان بن زايد"
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم اتصالات هاتفية بكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:29 PM

"محمد بن سلمان" يعزي ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة "سلطان بن زايد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اليوم اتصالات هاتفية بكل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وعبّر سمو ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن بالغ تعازيه ومواساته لهم في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان- رحمه الله -، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة ومواساته لهم في الفقيد - رحمه الله -.

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