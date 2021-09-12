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مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي

ضمن حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات

واصلت ‫وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والامتثال للاشتراطات.

وشملت الجولات 17 محلاً نتج عنها إغلاق مطبخين، أحدهما لتكرار الذبح داخل المطبخ، والآخر بسبب تخزين رؤوس مواشي مجهولة المصدر في غرفة مهجورة اتضح أنها تابعة للمطبخ.

وصادرت الفرق الرقابية 270 كيلوجرامًا من رؤوس المندي كونها مجهولة المصدر ومخزنة في أماكن غير مرخصة ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين، كما تم حجز سيارة من نوع (ونيت برادة) كانت تستخدم في نقل الرؤوس، إضافة إلى عدم وجود بيانات تجارية على السيارة.

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مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي
سبق

واصلت ‫وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والامتثال للاشتراطات.

وشملت الجولات 17 محلاً نتج عنها إغلاق مطبخين، أحدهما لتكرار الذبح داخل المطبخ، والآخر بسبب تخزين رؤوس مواشي مجهولة المصدر في غرفة مهجورة اتضح أنها تابعة للمطبخ.

وصادرت الفرق الرقابية 270 كيلوجرامًا من رؤوس المندي كونها مجهولة المصدر ومخزنة في أماكن غير مرخصة ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين، كما تم حجز سيارة من نوع (ونيت برادة) كانت تستخدم في نقل الرؤوس، إضافة إلى عدم وجود بيانات تجارية على السيارة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:41 PM

مكة.. "بلدية الجموم" تغلق مطبخين مخالفين وتصادر 270 كجم رأس مندي

ضمن حملاتها الرقابية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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2,800

واصلت ‫وكالة البلديات متمثلة في بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والامتثال للاشتراطات.

وشملت الجولات 17 محلاً نتج عنها إغلاق مطبخين، أحدهما لتكرار الذبح داخل المطبخ، والآخر بسبب تخزين رؤوس مواشي مجهولة المصدر في غرفة مهجورة اتضح أنها تابعة للمطبخ.

وصادرت الفرق الرقابية 270 كيلوجرامًا من رؤوس المندي كونها مجهولة المصدر ومخزنة في أماكن غير مرخصة ومخالفة لشروط النقل والتعبئة والتخزين، كما تم حجز سيارة من نوع (ونيت برادة) كانت تستخدم في نقل الرؤوس، إضافة إلى عدم وجود بيانات تجارية على السيارة.

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