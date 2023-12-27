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وزير النقل يلتقي عددًا من أهالي حائل ويتفقّد مشاريع الطرق بالمنطقة

استمع للملاحظات بهدف تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المرافق

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة حائل، ضمن زيارته للمنطقة التي شملت تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عددًا من المشروعات التنموية بها، وذلك برفقة عدد من قادة المنظومة.

واستمع وزير النقل للملاحظات التي قدّمها المواطنون؛ بهدف تطوير الخدمات للمستفيدين وتعزيز كفاءة المشروعات والمرافق وجودة التشغيل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يكفل تقديم خدمات متقدمة ومستدامة، ويحقق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وجال المهندس "الجاسر" جولةً ميدانية على مشاريع الطرق التي نُفِّذت في منطقة حائل، حيث تفقد مشروع تقاطع الملك فيصل على الطريق الدائري، ومشروع تقاطع طريق بقعاء مع طريق الخطة؛ وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل وأعمال الصيانة والسلامة المرورية على الطرق السريعة، التي ستسهم في تعزيز ترابط شبكات الطرق في المملكة، ورفع مؤشر جودتها، وتحقق الأهداف الخاصة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطرق، التي تعد محورًا مهمًا ورئيسًا في برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، والحفاظ على ريادتها عالميًّا في مؤشر ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات إلى ثماني حالات من كل 100 ألف حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير النقل يلتقي عددًا من أهالي حائل ويتفقّد مشاريع الطرق بالمنطقة
سبق

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة حائل، ضمن زيارته للمنطقة التي شملت تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عددًا من المشروعات التنموية بها، وذلك برفقة عدد من قادة المنظومة.

واستمع وزير النقل للملاحظات التي قدّمها المواطنون؛ بهدف تطوير الخدمات للمستفيدين وتعزيز كفاءة المشروعات والمرافق وجودة التشغيل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يكفل تقديم خدمات متقدمة ومستدامة، ويحقق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وجال المهندس "الجاسر" جولةً ميدانية على مشاريع الطرق التي نُفِّذت في منطقة حائل، حيث تفقد مشروع تقاطع الملك فيصل على الطريق الدائري، ومشروع تقاطع طريق بقعاء مع طريق الخطة؛ وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل وأعمال الصيانة والسلامة المرورية على الطرق السريعة، التي ستسهم في تعزيز ترابط شبكات الطرق في المملكة، ورفع مؤشر جودتها، وتحقق الأهداف الخاصة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطرق، التي تعد محورًا مهمًا ورئيسًا في برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، والحفاظ على ريادتها عالميًّا في مؤشر ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات إلى ثماني حالات من كل 100 ألف حالة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:10 PM

وزير النقل يلتقي عددًا من أهالي حائل ويتفقّد مشاريع الطرق بالمنطقة

استمع للملاحظات بهدف تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، عددًا من المواطنين بمنطقة حائل، ضمن زيارته للمنطقة التي شملت تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير المنطقة عددًا من المشروعات التنموية بها، وذلك برفقة عدد من قادة المنظومة.

واستمع وزير النقل للملاحظات التي قدّمها المواطنون؛ بهدف تطوير الخدمات للمستفيدين وتعزيز كفاءة المشروعات والمرافق وجودة التشغيل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يكفل تقديم خدمات متقدمة ومستدامة، ويحقق أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وجال المهندس "الجاسر" جولةً ميدانية على مشاريع الطرق التي نُفِّذت في منطقة حائل، حيث تفقد مشروع تقاطع الملك فيصل على الطريق الدائري، ومشروع تقاطع طريق بقعاء مع طريق الخطة؛ وذلك للاطلاع على مراحل سير العمل وأعمال الصيانة والسلامة المرورية على الطرق السريعة، التي ستسهم في تعزيز ترابط شبكات الطرق في المملكة، ورفع مؤشر جودتها، وتحقق الأهداف الخاصة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع الطرق، التي تعد محورًا مهمًا ورئيسًا في برامج رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف الصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، والحفاظ على ريادتها عالميًّا في مؤشر ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات إلى ثماني حالات من كل 100 ألف حالة.

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