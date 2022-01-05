الرياض.. القبض على 7 أشخاص سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات

عدّلوا هياكلها وفككوا أجزاءها وقاموا بالمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على (7) أشخاص، (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومخالفين لنظام العمل من الجنسية السودانية، سرقوا شاحنات ومعدات ثقيلة ومركبات .

وتابع: قام الجناة بتعديل هياكلها وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، متخذين من ورشة صناعية ومنطقة صحراوية في مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهم، ضبط فيهما (30) شاحنة و(3) مركبات مسروقة ومعدّات وحاويات لتخزين قطع الغيار المفككة.

وأضاف: تم توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.