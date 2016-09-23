النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الصقور يُطلق مزاده الثاني لصقور الطرح.. أول أكتوبر

تكفل بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك "الطواريح" إلى مقر المزاد

أعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة مزاده الثاني المخصص لصقور الطرح خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المزاد يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وبيّن "الطويل" أن النادي وفر مجموعة من المزايا للطواريح؛ حيث ستستقبل فرق النادي في المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية والشمالية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح.

ويتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وأفاد بأن الصقر يشهد بعد بيعه إصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، حيث سيشهد مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على مدى 45 يوماً بيع صقورٍ نادرة ومميزة، طرحت على أرض المملكة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

وتتزامن إقامة المزاد مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يبدأ فعالياته في الأول من أكتوبر، ويستمر عشرة أيام في مقر النادي نفسه، ويعد أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية التي ستحفل بها النسخة الثالثة من المعرض.

وحمل مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي أقيم العام الماضي، نجاحاً كبيراً، فهو أول مزاد رسمي تحت مظلة النادي وتنظيمه، حصد مبيعات قياسية تجاوز إجماليها أكثر من 10 ملايين ريال، وأسس بنجاحه وإقبال الطواريح والصقارين لإقامة مزاد آخر حمل اسم (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور)، الذي اختتم فعالياته في الخامس من سبتمبر الماضي، محققاً خلال 32 يوماً مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين ريال لقاء 443 صقراً.

ويقتصر دخول مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على المحصنين؛ وفقاً للحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، فيما يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، تتمثل في توفير الكمامات، واستخدام المعقمات، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الصقور يُطلق مزاده الثاني لصقور الطرح.. أول أكتوبر
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة مزاده الثاني المخصص لصقور الطرح خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المزاد يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وبيّن "الطويل" أن النادي وفر مجموعة من المزايا للطواريح؛ حيث ستستقبل فرق النادي في المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية والشمالية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح.

ويتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وأفاد بأن الصقر يشهد بعد بيعه إصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، حيث سيشهد مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على مدى 45 يوماً بيع صقورٍ نادرة ومميزة، طرحت على أرض المملكة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

وتتزامن إقامة المزاد مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يبدأ فعالياته في الأول من أكتوبر، ويستمر عشرة أيام في مقر النادي نفسه، ويعد أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية التي ستحفل بها النسخة الثالثة من المعرض.

وحمل مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي أقيم العام الماضي، نجاحاً كبيراً، فهو أول مزاد رسمي تحت مظلة النادي وتنظيمه، حصد مبيعات قياسية تجاوز إجماليها أكثر من 10 ملايين ريال، وأسس بنجاحه وإقبال الطواريح والصقارين لإقامة مزاد آخر حمل اسم (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور)، الذي اختتم فعالياته في الخامس من سبتمبر الماضي، محققاً خلال 32 يوماً مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين ريال لقاء 443 صقراً.

ويقتصر دخول مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على المحصنين؛ وفقاً للحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، فيما يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، تتمثل في توفير الكمامات، واستخدام المعقمات، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:14 PM

نادي الصقور يُطلق مزاده الثاني لصقور الطرح.. أول أكتوبر

تكفل بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك "الطواريح" إلى مقر المزاد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
345

أعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة مزاده الثاني المخصص لصقور الطرح خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المزاد يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وبيّن "الطويل" أن النادي وفر مجموعة من المزايا للطواريح؛ حيث ستستقبل فرق النادي في المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية والشمالية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح.

ويتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وأفاد بأن الصقر يشهد بعد بيعه إصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، حيث سيشهد مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على مدى 45 يوماً بيع صقورٍ نادرة ومميزة، طرحت على أرض المملكة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

وتتزامن إقامة المزاد مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يبدأ فعالياته في الأول من أكتوبر، ويستمر عشرة أيام في مقر النادي نفسه، ويعد أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية التي ستحفل بها النسخة الثالثة من المعرض.

وحمل مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي أقيم العام الماضي، نجاحاً كبيراً، فهو أول مزاد رسمي تحت مظلة النادي وتنظيمه، حصد مبيعات قياسية تجاوز إجماليها أكثر من 10 ملايين ريال، وأسس بنجاحه وإقبال الطواريح والصقارين لإقامة مزاد آخر حمل اسم (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور)، الذي اختتم فعالياته في الخامس من سبتمبر الماضي، محققاً خلال 32 يوماً مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين ريال لقاء 443 صقراً.

ويقتصر دخول مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على المحصنين؛ وفقاً للحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، فيما يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، تتمثل في توفير الكمامات، واستخدام المعقمات، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة