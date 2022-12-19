النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين التحالف الإسلامي العسكري المكلف يستقبل وفدًا إعلاميًّا

لتقديم شرح مفصّل عن المبادرات الفكرية لمحاربة تمويل الإرهاب

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين.

واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

أمين التحالف الإسلامي العسكري رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين التحالف الإسلامي العسكري المكلف يستقبل وفدًا إعلاميًّا
سبق

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين.

واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
05:34 PM

أمين التحالف الإسلامي العسكري المكلف يستقبل وفدًا إعلاميًّا

لتقديم شرح مفصّل عن المبادرات الفكرية لمحاربة تمويل الإرهاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,272

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين.

واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,484
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,347
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,726
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,172

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة