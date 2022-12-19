استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية. وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف. يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

أمين التحالف الإسلامي العسكري المكلف يستقبل وفدًا إعلاميًّا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-19 استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين.



واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.



وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.



وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.



يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441 05:34 PM

أمين التحالف الإسلامي العسكري المكلف يستقبل وفدًا إعلاميًّا لتقديم شرح مفصّل عن المبادرات الفكرية لمحاربة تمويل الإرهاب





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استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم؛ وفدًا إعلاميًّا من مؤسسات إعلامية مختلفة، برئاسة رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية عبدالله بن فهد الحسين.



واستمع الوفد إلى شرح مفصّل حول عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافةً إلى الشأن العسكري التي تسعى جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، مرتكزة على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.



وقال "المغيدي": التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لا يألو جهدًا في ربط علاقات استراتيجية مع المؤسسات الإعلامية ذات العلاقة، لتحقيق المبادرات الإعلامية المنشودة وتطبيقها على أرض الواقع؛ لما للإعلام من دور كبير وفعّال في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.



وعقدت جلسة نقاش بعنوان "المعالجة الإعلامية لقضايا الإرهاب.. التجربة السعودية"، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة العربية السعودية في التحالف الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، اطلع خلالها الوفد على الممارسات الإعلامية السعودية الناجحة في مجال محاربة الإرهاب والفكر المتطرف.



يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب، والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.