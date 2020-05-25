النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ شقراء يتفقد "منتزه الملك سلمان" ويوجّه بسرعة إنجاز العمل فيه

يضم بحيرة ومسطحات خضراء ونوافير راقصة ومرافق للأسر ومضمارًا للمشي

‏قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولة ميدانية لمنتزه الملك سلمان الوطني بمخطط الجبل، اطلع خلالها على مرافق المنتزه واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المستقبلية للمشروع، ووجّه بسرعة إنجاز العمل فيه.

ورافق المحافظ في جولته رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبد المحسن بن عبد الله الحمادي، والمهندس بندر الشيباني مدير الشؤون الفنية، والمهندس عبدالله البواردي رئيس قسم المشاريع.

وأبدى محافظ شقراء مرئياته حيال تنظيم المنتزه ومقترحاته حول تنفيذ ممرات خاصة للمشاة والدراجات، وتركيب نوافير راقصة ومكبرات للصوت وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير عدد كاف من دورات المياه، وإنشاء مواقع خاصة للأسر المنتجة، وسيارات بيع الأكل.

وأكد محافظ ‏شقراء أن المشروع ومرافقه ستنفذ بإذن الله في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه وجّه بضرورة إنهاء مرافق المشروع بشكل عاجل وبشكل مميز، ليكون المنتزه أحد المعالم البارزة في المحافظة.

من ‏جهة أخرى، قال رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي إن منتزه الملك سلمان الوطني تبلغ مساحته (٤٠٠ ) ألف متر مربع ويشتمل على مناطق ترفيهية ومناطق للأهلي ومنطقة للجري والمشي وممرات للدراجات الهوائية، وبحيرة مائية مساحتها ٢٨ ألف متر مربع، وممرات للمشاة، وإطلالات على مدينة شقراء، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من ١٠٠٠ سيارة".

ولفت "الحمادي" إلى أن افتتاح المرحلة الأولى للمنتزه ستكون في الصيف القادم بإذن الله، مؤكدًا أن المشروع يحظى بعناية تامة؛ إذ سيتم زراعة بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والزهور، والنخيل، إضافة إلى الزراعة العشبية للمسطحات الخضراء. وإنشاء مصلى وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب للأطفال وإنارة موفرة للطاقة وإنشاء سور يحمي المنتزه وسور آخر يحيط بالبحيرة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ شقراء يتفقد "منتزه الملك سلمان" ويوجّه بسرعة إنجاز العمل فيه
سبق

‏قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولة ميدانية لمنتزه الملك سلمان الوطني بمخطط الجبل، اطلع خلالها على مرافق المنتزه واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المستقبلية للمشروع، ووجّه بسرعة إنجاز العمل فيه.

ورافق المحافظ في جولته رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبد المحسن بن عبد الله الحمادي، والمهندس بندر الشيباني مدير الشؤون الفنية، والمهندس عبدالله البواردي رئيس قسم المشاريع.

وأبدى محافظ شقراء مرئياته حيال تنظيم المنتزه ومقترحاته حول تنفيذ ممرات خاصة للمشاة والدراجات، وتركيب نوافير راقصة ومكبرات للصوت وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير عدد كاف من دورات المياه، وإنشاء مواقع خاصة للأسر المنتجة، وسيارات بيع الأكل.

وأكد محافظ ‏شقراء أن المشروع ومرافقه ستنفذ بإذن الله في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه وجّه بضرورة إنهاء مرافق المشروع بشكل عاجل وبشكل مميز، ليكون المنتزه أحد المعالم البارزة في المحافظة.

من ‏جهة أخرى، قال رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي إن منتزه الملك سلمان الوطني تبلغ مساحته (٤٠٠ ) ألف متر مربع ويشتمل على مناطق ترفيهية ومناطق للأهلي ومنطقة للجري والمشي وممرات للدراجات الهوائية، وبحيرة مائية مساحتها ٢٨ ألف متر مربع، وممرات للمشاة، وإطلالات على مدينة شقراء، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من ١٠٠٠ سيارة".

ولفت "الحمادي" إلى أن افتتاح المرحلة الأولى للمنتزه ستكون في الصيف القادم بإذن الله، مؤكدًا أن المشروع يحظى بعناية تامة؛ إذ سيتم زراعة بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والزهور، والنخيل، إضافة إلى الزراعة العشبية للمسطحات الخضراء. وإنشاء مصلى وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب للأطفال وإنارة موفرة للطاقة وإنشاء سور يحمي المنتزه وسور آخر يحيط بالبحيرة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
11:24 PM

محافظ شقراء يتفقد "منتزه الملك سلمان" ويوجّه بسرعة إنجاز العمل فيه

يضم بحيرة ومسطحات خضراء ونوافير راقصة ومرافق للأسر ومضمارًا للمشي

A A A
فلاح الجوفان - شقراء
0
19

‏قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي بجولة ميدانية لمنتزه الملك سلمان الوطني بمخطط الجبل، اطلع خلالها على مرافق المنتزه واستمع إلى شرح مفصل عن المراحل المستقبلية للمشروع، ووجّه بسرعة إنجاز العمل فيه.

ورافق المحافظ في جولته رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبد المحسن بن عبد الله الحمادي، والمهندس بندر الشيباني مدير الشؤون الفنية، والمهندس عبدالله البواردي رئيس قسم المشاريع.

وأبدى محافظ شقراء مرئياته حيال تنظيم المنتزه ومقترحاته حول تنفيذ ممرات خاصة للمشاة والدراجات، وتركيب نوافير راقصة ومكبرات للصوت وزيادة المسطحات الخضراء وتوفير عدد كاف من دورات المياه، وإنشاء مواقع خاصة للأسر المنتجة، وسيارات بيع الأكل.

وأكد محافظ ‏شقراء أن المشروع ومرافقه ستنفذ بإذن الله في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه وجّه بضرورة إنهاء مرافق المشروع بشكل عاجل وبشكل مميز، ليكون المنتزه أحد المعالم البارزة في المحافظة.

من ‏جهة أخرى، قال رئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن بن عبدالله الحمادي إن منتزه الملك سلمان الوطني تبلغ مساحته (٤٠٠ ) ألف متر مربع ويشتمل على مناطق ترفيهية ومناطق للأهلي ومنطقة للجري والمشي وممرات للدراجات الهوائية، وبحيرة مائية مساحتها ٢٨ ألف متر مربع، وممرات للمشاة، وإطلالات على مدينة شقراء، ومواقف سيارات تتسع لأكثر من ١٠٠٠ سيارة".

ولفت "الحمادي" إلى أن افتتاح المرحلة الأولى للمنتزه ستكون في الصيف القادم بإذن الله، مؤكدًا أن المشروع يحظى بعناية تامة؛ إذ سيتم زراعة بأنواع مختلفة من أشجار الزينة والزهور، والنخيل، إضافة إلى الزراعة العشبية للمسطحات الخضراء. وإنشاء مصلى وجلسات عائلية، ومناطق ألعاب للأطفال وإنارة موفرة للطاقة وإنشاء سور يحمي المنتزه وسور آخر يحيط بالبحيرة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,827
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,790
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,139
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,423

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة