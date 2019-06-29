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شاهد بالفيديو .. ترامب في التفاتة ودية عميقة مع ولي العهد

أظهر مقطع فيديو تمّ التقاطه ضمن جلسات قمة العشرين التي تختتم حالياً بأوساكا في اليابان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهو يربت على كتف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أثناء توجّه الأول إلى مقعده.. في حركة عميقة الدلالات عن عُمق الصداقة والتقارب بين الزعيمين.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى، في وقتٍ سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على هامش اليوم الثاني من قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران.

كما كان الرئيس ترامب؛ قد أشاد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب.. وقال: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي"، مضيفاً "الأمير محمد بن سلمان صديق وقد فعل الكثير لبلاده".

وفي تقرير لـ (BBC): وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أداء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأنه "مذهل"، واعتبره صديقاً له.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال لقائه ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين في اليابان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو .. ترامب في التفاتة ودية عميقة مع ولي العهد
سبق

أظهر مقطع فيديو تمّ التقاطه ضمن جلسات قمة العشرين التي تختتم حالياً بأوساكا في اليابان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهو يربت على كتف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أثناء توجّه الأول إلى مقعده.. في حركة عميقة الدلالات عن عُمق الصداقة والتقارب بين الزعيمين.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى، في وقتٍ سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على هامش اليوم الثاني من قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران.

كما كان الرئيس ترامب؛ قد أشاد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب.. وقال: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي"، مضيفاً "الأمير محمد بن سلمان صديق وقد فعل الكثير لبلاده".

وفي تقرير لـ (BBC): وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أداء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأنه "مذهل"، واعتبره صديقاً له.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال لقائه ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين في اليابان.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:14 AM

شاهد بالفيديو .. ترامب في التفاتة ودية عميقة مع ولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,139

أظهر مقطع فيديو تمّ التقاطه ضمن جلسات قمة العشرين التي تختتم حالياً بأوساكا في اليابان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وهو يربت على كتف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أثناء توجّه الأول إلى مقعده.. في حركة عميقة الدلالات عن عُمق الصداقة والتقارب بين الزعيمين.

يُذكر أن الأمير محمد بن سلمان، كان قد التقى، في وقتٍ سابق، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ على هامش اليوم الثاني من قمة العشرين، حيث بحثا السلوك العدائي الإيراني المتصاعد.. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض، بأن ترامب ومحمد بن سلمان التزما بالحفاظ على استقرار النفط مع استمرار سلوك إيران.

كما كان الرئيس ترامب؛ قد أشاد بدور السعودية في مكافحة الإرهاب.. وقال: "شرف لي أن ألتقي ولي العهد السعودي"، مضيفاً "الأمير محمد بن سلمان صديق وقد فعل الكثير لبلاده".

وفي تقرير لـ (BBC): وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أداء محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأنه "مذهل"، واعتبره صديقاً له.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي خلال لقائه ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين في اليابان.

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