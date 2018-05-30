كيف يمكنك استرداد رسائل فيسبوك المحذوفة

حل لمشكلة يواجهها كثيرون بعد حذفها بالخطأ

يواجه الكثير من الناس مشكلة في حذفهم بالخطأ رسائل من على تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، وعدم تمكنهم من استعادتها.

ولكن يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة رسائلك المحذوفة، والتي حددها موقع "ميك يوز أوف" التقني المتخصص.

استعادة الرسائل المحذوفة من أرشيف فيسبوك

ويمكن استعادة رسائلك المحذوفة من أرشيف فيسبوك، التي ربما تكون قد أرشفتها في السابق.

ويمكنك اتباع الخطوات التالية للعثور على رسائل فيسبوك المؤرشفة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- انتقل إلى صفحة فيسبوك وانقر على أيقونة "ماسنجر" في أعلى اليمين.

- اختر عرض الكل في فيسبوك ماسنجر.

- انقر فوق أيقونة، بجوار الدردشات.

- اختر الدردشات المؤرشفة من القائمة المنسدلة.

- قم بالتمرير لأسفل، لمعرفة ما إذا كان يمكنك العثور على الرسالة التي تحتاجها.

العثور على الرسائل المحذوفة من فيسبوك على الهاتف

يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل العثور على الرسائل المحذوفة المؤرشفة على الهاتف المحمول:

- قم بتشغيل تطبيق ماسنجر على هاتفك.

- في شريط البحث، اكتب اسم الشخص المفقود في الدردشة.

- إذا وضعت الرسالة في الأرشيف، فستظهر أدناه.

- انقر لعرضه.

- في كلتا الحالتين، تحتاج إلى إرسال رسالة جديدة، إذا كنت تريد إعادة الدردشة في صندوق الوارد الرئيسي الخاص بك.

كيفية استعادة الرسائل المحذوفة من فيسبوك من المستلمين الآخرين:

عندما تحذف دردشة من على فيسبوك؛ فإنها يمكن أن تختفي إلى الأبد من جانبك، ولكنها من المحتمل أن تكون لدى الشخص الآخر نسخة من تلك الرسائل.

ويمكنك استعادة تلك الرسائل عن طريق:

- اطلب منهم لقطات شاشة للمحادثة.

- إعادة إرسالها إليك عن طريق نسخها ولصقها.

- إرسال نسخة من بيانات فيسبوك الخاصة به.

استعادة رسائل فيسبوك المحذوفة من بريدك الإلكتروني أو النسخة الاحتياطية:

إذا لم تتمكن بعد كل ذلك من استعادة رسائلك المحذوفة، يوجد محاولة أخيرة، في مكانين آخرين ألا وهما البريد الإلكتروني والنسخة الاحتياطية.

يوجد دومًا إشعارات بكل الرسائل التي تأتيك على البريد الإلكتروني الخاص بك، يمكنك الاطلاع عليه لمشاهدة تلك الرسائل المحذوفة.

أما النسخة الاحتياطية، فيمكنك أن تنشئ ملف نسخة احتياطية لكافة رسائلك على فيسبوك، والتي يمكنك الرجوع إليها عند الحاجة.

كيف تنشئ نسخة احتياطية من رسائل فيسبوك؟

يمكنك إنشاء نسخة احتياطية من رسائل فيسبوك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- افتح فيسبوك على سطح المكتب الخاص بك.

- انقر فوق السهم لأسفل في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة.

- اختر الإعدادات والخصوصية من القائمة.

- ثم اختر الإعدادات مرة أخرى.

- قم بالتمرير لأسفل حتى ترى الإخطارات في القائمة اليمنى وانقر عليها.

- قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر فوق بريد إلكتروني.

- اختر كل الإشعارات، باستثناء تلك التي أوقفتها.

- يضمن هذا حصولك على الرسائل في بريدك الوارد في المستقبل.

نسخة احتياطية من رسائل فيسبوك:

يمكنك أيضًا إنشاء نسخة احتياطية من رسائلك؛ وبخلاف "أرشيف واتساب" الذي يسمح لك باستعادة أي رسالة محذوفة؛ فإن إصدار فيسبوك يحفظ فقط رسائلك حتى وقت معين.

ويمكنك تنفيذ ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- كما في السابق، انتقل إلى صفحة الإعدادات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اختر معلومات فيسبوك الخاصة بك من القائمة اليسرى.

- انقر فوق تنزيل معلوماتك.

- في هذه الصفحة، يمكنك اختيار بالضبط ما تريد نسخه احتياطيًّا، والتواريخ التي تريد تضمينها.

- إذا كنت تريد فقط نسخة احتياطية من رسائلك، فانقر فوق إلغاء تحديد الكل، ثم أعد تحديد الرسائل.

- انقر بعدها على إنشاء أرشيف للرسائل.

- تستغرق العملية بضع دقائق، وبمجرد الانتهاء من ذلك، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تحتوي على ملف النسخة الاحتياطية.

- يمكنك أيضًا تنزيله من علامة التبويب "النسخ المتوفرة".