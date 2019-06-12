أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجومًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجاميع من الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية، بمديرية التحيتا. وأضاف أن الجيش الوطني أجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها. وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش الوطني بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على التحيتا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-12 أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجومًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجاميع من الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية، بمديرية التحيتا.



وأضاف أن الجيش الوطني أجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.



وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش الوطني بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440 07:51 PM

الجيش اليمني يُفشل هجومًا للحوثيين على التحيتا كبّدهم خسائر وأجبرهم على التراجع





A A A





0 مشاركة

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، هجومًا لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اتجاه مواقع في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.



وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن مجاميع من الميليشيا الانقلابية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية، بمديرية التحيتا.



وأضاف أن الجيش الوطني أجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع والفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.



وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهداف مواقع الجيش الوطني في محافظة الحديدة، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش الوطني بالهدنة الأممية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.