تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

حضر البرنامج عدد من الخطباء، ومساعد مدير إدارة مرور منطقة تبوك مدير شعبة السير، العقيد سمير محمد الغبان، ومدير شعبة الحوادث، العقيد محمد صالح الشمراني، ومدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد، والداعية الشيخ صالح الراشد عضو الدعوة بالفرع.

انطلق البرنامج بعرض مرئي، وقدّم مدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد ورقة عمل عن التوعية المرورية وأهميتها في تعزيز مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك.

وذكر "الرشيد" أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات التي تساهم في إعداد الخطب المناسبة لهذا.

تلا ذلك كلمة ألقاها فضيلة الشيخ صالح الراشد، بيّن فيها الدور الهامّ على خطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيهم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره وهو مسؤول أمام الله.

يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"؛ يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة مرور منطقة تبوك.