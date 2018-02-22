النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

حضر البرنامج عدد من الخطباء، ومساعد مدير إدارة مرور منطقة تبوك مدير شعبة السير، العقيد سمير محمد الغبان، ومدير شعبة الحوادث، العقيد محمد صالح الشمراني، ومدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد، والداعية الشيخ صالح الراشد عضو الدعوة بالفرع.

انطلق البرنامج بعرض مرئي، وقدّم مدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد ورقة عمل عن التوعية المرورية وأهميتها في تعزيز مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك.

وذكر "الرشيد" أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات التي تساهم في إعداد الخطب المناسبة لهذا.

تلا ذلك كلمة ألقاها فضيلة الشيخ صالح الراشد، بيّن فيها الدور الهامّ على خطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيهم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره وهو مسؤول أمام الله.

يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"؛ يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة مرور منطقة تبوك.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"
سبق

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

حضر البرنامج عدد من الخطباء، ومساعد مدير إدارة مرور منطقة تبوك مدير شعبة السير، العقيد سمير محمد الغبان، ومدير شعبة الحوادث، العقيد محمد صالح الشمراني، ومدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد، والداعية الشيخ صالح الراشد عضو الدعوة بالفرع.

انطلق البرنامج بعرض مرئي، وقدّم مدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد ورقة عمل عن التوعية المرورية وأهميتها في تعزيز مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك.

وذكر "الرشيد" أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات التي تساهم في إعداد الخطب المناسبة لهذا.

تلا ذلك كلمة ألقاها فضيلة الشيخ صالح الراشد، بيّن فيها الدور الهامّ على خطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيهم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره وهو مسؤول أمام الله.

يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"؛ يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة مرور منطقة تبوك.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:26 AM

تبوك.. "الشؤون الإسلامية" تقيم برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
34

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة، برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية".

حضر البرنامج عدد من الخطباء، ومساعد مدير إدارة مرور منطقة تبوك مدير شعبة السير، العقيد سمير محمد الغبان، ومدير شعبة الحوادث، العقيد محمد صالح الشمراني، ومدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد، والداعية الشيخ صالح الراشد عضو الدعوة بالفرع.

انطلق البرنامج بعرض مرئي، وقدّم مدير شعبة السلامة المرورية، الرائد خالد سلمان الرشيد ورقة عمل عن التوعية المرورية وأهميتها في تعزيز مستوى السلامة المرورية، ودور خطباء الجمع وأئمة المساجد في ذلك.

وذكر "الرشيد" أن إدارة المرور جاهزة للتعاون وإمداد الخطباء بالمعلومات التي تساهم في إعداد الخطب المناسبة لهذا.

تلا ذلك كلمة ألقاها فضيلة الشيخ صالح الراشد، بيّن فيها الدور الهامّ على خطباء المساجد في توعية المصلين عن السلامة المرورية، وتوجيهم من خلال المنابر بالتحلي بالأخلاق الحميدة، والتقيد بقوانين وأنظمة المرور؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وألا يتخلى الخطيب عن دوره وهو مسؤول أمام الله.

يُذكر أن برنامج "دور الخطيب في تعزيز السلامة المرورية"؛ يأتي في إطار التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإدارة مرور منطقة تبوك.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,124
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,326
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,925
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,370

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة