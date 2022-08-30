النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعارفوا" ينظم غداً ورشة "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"

عبر برنامج "زووم" من 7 إلى 9 مساءً

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية، بعنوان "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"، تنفذها الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة، أروى الخميس، غدا الثلاثاء، "عن بعد"، عبر برنامج "زووم" من الساعة 7 مساء إلى 9 مساء.

وتستهدف الورشة، مساعدة الأباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.

كما تشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر.

كما ستناقش الورشة مشكلة "صمت الأبناء" وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسا مخيفا عند الأباء والأمهات.

وتختم أروى الخميس، منهج الورشة، بشرح قانون "كبر أذنك وصغر فمك في التعامل مع الأبناء".

للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/Q6tkweMJG78pMUe28

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تعارفوا" ينظم غداً ورشة "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"
سبق

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية، بعنوان "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"، تنفذها الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة، أروى الخميس، غدا الثلاثاء، "عن بعد"، عبر برنامج "زووم" من الساعة 7 مساء إلى 9 مساء.

وتستهدف الورشة، مساعدة الأباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.

كما تشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر.

كما ستناقش الورشة مشكلة "صمت الأبناء" وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسا مخيفا عند الأباء والأمهات.

وتختم أروى الخميس، منهج الورشة، بشرح قانون "كبر أذنك وصغر فمك في التعامل مع الأبناء".

للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/Q6tkweMJG78pMUe28

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
06:11 PM

"تعارفوا" ينظم غداً ورشة "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"

عبر برنامج "زووم" من 7 إلى 9 مساءً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
119

ينظم مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، ورشة عمل إبداعية، بعنوان "الإرشاد الأسري في فن التعامل مع الأبناء"، تنفذها الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة، أروى الخميس، غدا الثلاثاء، "عن بعد"، عبر برنامج "زووم" من الساعة 7 مساء إلى 9 مساء.

وتستهدف الورشة، مساعدة الأباء والأمهات في كيفية فهم عالم الأبناء، وفقا لخصائص مراحل نمو الطفل، ومتغيرات العصر، وتعدد مصادر التلقي عند الأطفال.

كما تشمل محاور الورشة تعريف الأهالي بالاستراتيجيات والمقومات التي تساعدهم في كيفية أن يعيش الأبناء بكرامة واستقرار واتزان نفسي، وبيان طرق كسر الحواجز النفسية في التعامل معهم، مع التركيز على شرح سياسة المربي الغائب الحاضر.

كما ستناقش الورشة مشكلة "صمت الأبناء" وسيتعرف المشاركون والمشاركات على أساليب الحوار والنقاش في زمن التكنولوجيا وتغير المبادئ والقيم، بهدف تجاوز هذه المشكلة، التي تشكل هاجسا مخيفا عند الأباء والأمهات.

وتختم أروى الخميس، منهج الورشة، بشرح قانون "كبر أذنك وصغر فمك في التعامل مع الأبناء".

للتسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/Q6tkweMJG78pMUe28

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,185
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,734
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة