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"الخنيزي": حاضنة "نسيم حبتور" تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء المهلة

قال: لدينا معلومات تشير إلى مكان المنزل الذي يمكن أن يكون فيه المفقود

في تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام منذ سنوات، وزادت وتيرتها خلال الأشهر الماضية بعد عودة ثلاثة مختطفين إلى أهاليهم، أكد علي الخنيزي، مؤسس مبادرة البحث عن المفقود نسيم حبتور، أن الحاضنة لم تفصح عن مكانها أو مكان نسيم حبتور، ورسالتي لها أنها تحولت من حاضنة إلى خاطفة أو متسترة بالخطف.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "الإخبارية": أن "المهلة انتهت اليوم ولم تبد الخاطفة استعدادًا لتسليم نسيم، لكن وصلتنا معلومات تشير إلى أن هناك شخصًا في منزل معين ربما يكون هو نسيم".

وتابع: "الآن بعهد انتهاء المدة نستقبل المعلومات لأن هناك أناسًا كثيرون يعتقدون أن فترة المهلة 7 أيام، لا يحق لهم الإدلاء بمعلومات عن نسيم، والآن مع نهاية هذا اليوم نستقبل الطلبات والمعلومات التي تخص نسيم".

وختم حديثه بالقول: "يوجد معلومات لدينا خلال هذا الأسبوع تدل على مكان نسيم، وإن شاء الله نعثر عليه خلال الأسبوع القادم، بعد أن نفرز المعلومات التي وصلتنا وتوصلنا للعثور على نسيم".


جدير بالذكر أنه عقب العثور على موسى الخنيزي بعد اختطافه منذ 20 عامًا، بادر والده بتنظيم حملة للعثور على نسيم حبتور، استشعارًا بالمعاناة التي شعر بها، ويعانيها الآن والد نسيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخنيزي": حاضنة "نسيم حبتور" تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء المهلة
سبق

في تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام منذ سنوات، وزادت وتيرتها خلال الأشهر الماضية بعد عودة ثلاثة مختطفين إلى أهاليهم، أكد علي الخنيزي، مؤسس مبادرة البحث عن المفقود نسيم حبتور، أن الحاضنة لم تفصح عن مكانها أو مكان نسيم حبتور، ورسالتي لها أنها تحولت من حاضنة إلى خاطفة أو متسترة بالخطف.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "الإخبارية": أن "المهلة انتهت اليوم ولم تبد الخاطفة استعدادًا لتسليم نسيم، لكن وصلتنا معلومات تشير إلى أن هناك شخصًا في منزل معين ربما يكون هو نسيم".

وتابع: "الآن بعهد انتهاء المدة نستقبل المعلومات لأن هناك أناسًا كثيرون يعتقدون أن فترة المهلة 7 أيام، لا يحق لهم الإدلاء بمعلومات عن نسيم، والآن مع نهاية هذا اليوم نستقبل الطلبات والمعلومات التي تخص نسيم".

وختم حديثه بالقول: "يوجد معلومات لدينا خلال هذا الأسبوع تدل على مكان نسيم، وإن شاء الله نعثر عليه خلال الأسبوع القادم، بعد أن نفرز المعلومات التي وصلتنا وتوصلنا للعثور على نسيم".


جدير بالذكر أنه عقب العثور على موسى الخنيزي بعد اختطافه منذ 20 عامًا، بادر والده بتنظيم حملة للعثور على نسيم حبتور، استشعارًا بالمعاناة التي شعر بها، ويعانيها الآن والد نسيم.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:33 PM

"الخنيزي": حاضنة "نسيم حبتور" تحولت إلى خاطفة بعد انتهاء المهلة

قال: لدينا معلومات تشير إلى مكان المنزل الذي يمكن أن يكون فيه المفقود

A A A
زيد الخمشي - الرياض
16
20,429

في تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام منذ سنوات، وزادت وتيرتها خلال الأشهر الماضية بعد عودة ثلاثة مختطفين إلى أهاليهم، أكد علي الخنيزي، مؤسس مبادرة البحث عن المفقود نسيم حبتور، أن الحاضنة لم تفصح عن مكانها أو مكان نسيم حبتور، ورسالتي لها أنها تحولت من حاضنة إلى خاطفة أو متسترة بالخطف.

وأضاف خلال لقائه مع قناة "الإخبارية": أن "المهلة انتهت اليوم ولم تبد الخاطفة استعدادًا لتسليم نسيم، لكن وصلتنا معلومات تشير إلى أن هناك شخصًا في منزل معين ربما يكون هو نسيم".

وتابع: "الآن بعهد انتهاء المدة نستقبل المعلومات لأن هناك أناسًا كثيرون يعتقدون أن فترة المهلة 7 أيام، لا يحق لهم الإدلاء بمعلومات عن نسيم، والآن مع نهاية هذا اليوم نستقبل الطلبات والمعلومات التي تخص نسيم".

وختم حديثه بالقول: "يوجد معلومات لدينا خلال هذا الأسبوع تدل على مكان نسيم، وإن شاء الله نعثر عليه خلال الأسبوع القادم، بعد أن نفرز المعلومات التي وصلتنا وتوصلنا للعثور على نسيم".


جدير بالذكر أنه عقب العثور على موسى الخنيزي بعد اختطافه منذ 20 عامًا، بادر والده بتنظيم حملة للعثور على نسيم حبتور، استشعارًا بالمعاناة التي شعر بها، ويعانيها الآن والد نسيم.

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