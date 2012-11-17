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الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة

ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري.. الأمانة شددت على أهمية الإبلاغ عن المخالفات

: رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر الجاري، 118 سيارة تالفة ومهملة في الطرقات والأحياء في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري؛ لافتةً النظر إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.

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الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة
سبق

: رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر الجاري، 118 سيارة تالفة ومهملة في الطرقات والأحياء في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري؛ لافتةً النظر إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
12:07 PM

الحدود الشمالية.. رفع 118 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء في مدن المنطقة

ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري.. الأمانة شددت على أهمية الإبلاغ عن المخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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209

: رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية خلال المدة من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر الجاري، 118 سيارة تالفة ومهملة في الطرقات والأحياء في مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن الجهود الرقابية لمعالجة التشوه البصري؛ لافتةً النظر إلى أهمية دور المواطن والمقيم في الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بهذا الشأن من خلال الاتصال بالهاتف الموحد لتلقي البلاغات "940"، إضافة إلى أهمية دوره في التعاون مع الجهات المختصة من خلال حفاظه على البيئة والمجتمع ونشر السلوك الإيجابي بين أفراده.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

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