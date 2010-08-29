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عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"

مقطع رصدها تسير بأحد الشوارع وتشكّل خطراً على الآخرين

ألقى "مرور جدة" القبض على قائد شاحنة بها حاوية غير مثبتة بطريقة آمنة، وأحال قائدها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للشاحنة بحي الحرازات وهي تسير بأحد الشوارع، وتشكّل خطراً على الآخرين.

وقد تفاعل "المرور"، اليوم السبت، مع البلاغ المقدم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحيلولة دون سقوط الحاوية على المركبات التي تسير بجوار الشاحنة.

وقال "المرور" عبر حسابه: تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

مرور جدة شاحنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"
سبق

ألقى "مرور جدة" القبض على قائد شاحنة بها حاوية غير مثبتة بطريقة آمنة، وأحال قائدها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للشاحنة بحي الحرازات وهي تسير بأحد الشوارع، وتشكّل خطراً على الآخرين.

وقد تفاعل "المرور"، اليوم السبت، مع البلاغ المقدم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحيلولة دون سقوط الحاوية على المركبات التي تسير بجوار الشاحنة.

وقال "المرور" عبر حسابه: تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
03:11 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
03:31 PM

عقب الفيديو المتداول.. "مرور جدة" يوقف قائد شاحنة "الحاوية غير المثبتة"

مقطع رصدها تسير بأحد الشوارع وتشكّل خطراً على الآخرين

A A A
سعود الدعجاني - جدة
1
2,081

ألقى "مرور جدة" القبض على قائد شاحنة بها حاوية غير مثبتة بطريقة آمنة، وأحال قائدها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامياً.

جاء ذلك بعد مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للشاحنة بحي الحرازات وهي تسير بأحد الشوارع، وتشكّل خطراً على الآخرين.

وقد تفاعل "المرور"، اليوم السبت، مع البلاغ المقدم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للحيلولة دون سقوط الحاوية على المركبات التي تسير بجوار الشاحنة.

وقال "المرور" عبر حسابه: تم القبض على قائد المركبة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

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