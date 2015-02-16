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بالفيديو.. "القصبي" في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي: جولة ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية

أكد أن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم وليس هناك مهلة جديدة

أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن سمو ولي العهد أطلق مجموعة "بوتيك"؛ بهدف تطوير القصور التاريخية في المملكة وتحويلها إلى فنادق عالمية، في مبادرة هي الأولى من نوعها.
وقال "القصبي": إن جولة سمو ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية، وأكد أن المملكة تفخر بتحقيق المركز الثاني عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا.
وأضاف وزير الإعلام المكلف أن نظام الإثبات يعد أول المشروعات العدلية الأربعة، وأكد "القصبي" أن القطاع السياحي يشهد تطوراً مستثمراً، وتضاعفت منشآته 5 أضعاف خلال الـ 5 سنوات، ولدينا أكثر من 10 آلاف مصنع، وعلى رغم ظروف الجائحة تجاوزت قيمة الصادرات إلى 208 مليارات ريال العام الماضي لتصل إلى 188 دولة.
وأكد "القصبي" أن المملكة أصبحت وجهة عالمية للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وأشار إلى ارتفاع المنشآت التجارية إلى 1300% خلال 6 سنوات في قطاع التعدين.
وقال وزير الإعلام المكلف: لقد تجاوز زوار موسم الرياض بمختلف فعالياته أكثر من 11 مليوناً، وأكد أن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم وليس هناك مهلة جديدة.

لمشاهدة الفيدي اضغط هنا

وزير الإعلام المكلف المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوتيك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "القصبي" في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي: جولة ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية
سبق

أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن سمو ولي العهد أطلق مجموعة "بوتيك"؛ بهدف تطوير القصور التاريخية في المملكة وتحويلها إلى فنادق عالمية، في مبادرة هي الأولى من نوعها.
وقال "القصبي": إن جولة سمو ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية، وأكد أن المملكة تفخر بتحقيق المركز الثاني عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا.
وأضاف وزير الإعلام المكلف أن نظام الإثبات يعد أول المشروعات العدلية الأربعة، وأكد "القصبي" أن القطاع السياحي يشهد تطوراً مستثمراً، وتضاعفت منشآته 5 أضعاف خلال الـ 5 سنوات، ولدينا أكثر من 10 آلاف مصنع، وعلى رغم ظروف الجائحة تجاوزت قيمة الصادرات إلى 208 مليارات ريال العام الماضي لتصل إلى 188 دولة.
وأكد "القصبي" أن المملكة أصبحت وجهة عالمية للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وأشار إلى ارتفاع المنشآت التجارية إلى 1300% خلال 6 سنوات في قطاع التعدين.
وقال وزير الإعلام المكلف: لقد تجاوز زوار موسم الرياض بمختلف فعالياته أكثر من 11 مليوناً، وأكد أن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم وليس هناك مهلة جديدة.

لمشاهدة الفيدي اضغط هنا

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
04:48 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:14 PM

بالفيديو.. "القصبي" في المؤتمر الصحفي للتواصل الحكومي: جولة ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية

أكد أن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم وليس هناك مهلة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن سمو ولي العهد أطلق مجموعة "بوتيك"؛ بهدف تطوير القصور التاريخية في المملكة وتحويلها إلى فنادق عالمية، في مبادرة هي الأولى من نوعها.
وقال "القصبي": إن جولة سمو ولي العهد الخليجية حققت نتائج إيجابية، وأكد أن المملكة تفخر بتحقيق المركز الثاني عالمياً في التعامل مع جائحة كورونا.
وأضاف وزير الإعلام المكلف أن نظام الإثبات يعد أول المشروعات العدلية الأربعة، وأكد "القصبي" أن القطاع السياحي يشهد تطوراً مستثمراً، وتضاعفت منشآته 5 أضعاف خلال الـ 5 سنوات، ولدينا أكثر من 10 آلاف مصنع، وعلى رغم ظروف الجائحة تجاوزت قيمة الصادرات إلى 208 مليارات ريال العام الماضي لتصل إلى 188 دولة.
وأكد "القصبي" أن المملكة أصبحت وجهة عالمية للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، وأشار إلى ارتفاع المنشآت التجارية إلى 1300% خلال 6 سنوات في قطاع التعدين.
وقال وزير الإعلام المكلف: لقد تجاوز زوار موسم الرياض بمختلف فعالياته أكثر من 11 مليوناً، وأكد أن المهلة التصحيحية تنتهي اليوم وليس هناك مهلة جديدة.

لمشاهدة الفيدي اضغط هنا

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