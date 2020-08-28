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"مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن

الوصول لتعاون تطويري وتنفيذي للبرامج النموذجية أحد أهدافها

وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، صباح أمس الخميس، مذكرة تعاون مشترك لإنشاء مدرسة حقلية مع المواطن سعيد بن سعد بخروش؛ وذلك في مكتب فرع الوزارة بالباحة بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز عبدالله الغامدي ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح عوضه الزهراني وفريق العمل في إدارة الزراعة.

وتهدف المذكرة إلى الوصول لتعاون نموذجي بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيها, كذلك نشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع, مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وسيتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات التي يتم عملها, كما سيقوم فريق العمل بتقديم الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الإرشادية التوعوية المطلوبة.

يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق. وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين.

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"مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، صباح أمس الخميس، مذكرة تعاون مشترك لإنشاء مدرسة حقلية مع المواطن سعيد بن سعد بخروش؛ وذلك في مكتب فرع الوزارة بالباحة بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز عبدالله الغامدي ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح عوضه الزهراني وفريق العمل في إدارة الزراعة.

وتهدف المذكرة إلى الوصول لتعاون نموذجي بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيها, كذلك نشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع, مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وسيتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات التي يتم عملها, كما سيقوم فريق العمل بتقديم الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الإرشادية التوعوية المطلوبة.

يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق. وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
03:44 PM

"مدرسة حقلية" في مذكرة تعاون لـ"زراعة الباحة" مع مواطن

الوصول لتعاون تطويري وتنفيذي للبرامج النموذجية أحد أهدافها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، صباح أمس الخميس، مذكرة تعاون مشترك لإنشاء مدرسة حقلية مع المواطن سعيد بن سعد بخروش؛ وذلك في مكتب فرع الوزارة بالباحة بحضور نائب المدير العام الدكتور فواز عبدالله الغامدي ومدير الإرشاد الزراعي المهندس صالح عوضه الزهراني وفريق العمل في إدارة الزراعة.

وتهدف المذكرة إلى الوصول لتعاون نموذجي بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف الطرفين في تطوير وتنفيذ البرامج الحقلية النموذجية لتطبيق الأنشطة الإرشادية فيها, كذلك نشر وتبنِّي المبتكرات والتقنيات الزراعية، والاستفادة من نتائج الأبحاث في مختلف المجالات الزراعية وإيصالها للمزارعين مما يساهم في رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمزارع, مع خفض التكلفة والحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وسيتم تكوين فريق عمل من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الباحة لوضع خطة عمل سنوية ومراقبة الإنجازات التي يتم عملها, كما سيقوم فريق العمل بتقديم الخدمات الفنية والتوصيات والاستشارات والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الإرشادية التوعوية المطلوبة.

يأتي هذا في ضوء سعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق مهامها ومسؤولياتها، ومنها وضع المعايير والضوابط الخاصة بالحقول الإرشادية (النموذجية) في جميع مناطق المملكة لتطبيق نتائج الأنشطة البحثية فيها حسب الميزات النسبية للمناطق. وتحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين.

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