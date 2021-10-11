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المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم

قال مغرّداً: سحب متفرقة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك.. وممطرة هنا

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولفت المسند، إلى أن هناك إمكانية لتشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، مشيرا إلى أن الرياض والقصيم لن تشهدا أيّ تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة الصغرى المسجلة أمس في 29 محطة بالمملكة التي جاءت على رأسها خميس مشيط بـ 15 درجة مئوية، فيما كانت جيزان الأعلى بـ 28 درجة، بينما تصدّرت عرفات قائمة الأعلى حرارة بـ 42 درجة، وتذيلت أبها القائمة بـ 28.7 درجة.

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المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولفت المسند، إلى أن هناك إمكانية لتشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، مشيرا إلى أن الرياض والقصيم لن تشهدا أيّ تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة الصغرى المسجلة أمس في 29 محطة بالمملكة التي جاءت على رأسها خميس مشيط بـ 15 درجة مئوية، فيما كانت جيزان الأعلى بـ 28 درجة، بينما تصدّرت عرفات قائمة الأعلى حرارة بـ 42 درجة، وتذيلت أبها القائمة بـ 28.7 درجة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
10:56 AM

المسند: لا تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة في الرياض والقصيم

قال مغرّداً: سحب متفرقة على الحدود الشمالية والجوف وتبوك.. وممطرة هنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم، أن تتشكّل السحب المتفرقة على نواحٍ محدودة من شمالي الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

ولفت المسند، إلى أن هناك إمكانية لتشكُّل بعض السحب الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، مشيرا إلى أن الرياض والقصيم لن تشهدا أيّ تغير يُذكر في درجة الحرارة حتى 10 أيام مقبلة.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: درجة الحرارة الصغرى المسجلة أمس في 29 محطة بالمملكة التي جاءت على رأسها خميس مشيط بـ 15 درجة مئوية، فيما كانت جيزان الأعلى بـ 28 درجة، بينما تصدّرت عرفات قائمة الأعلى حرارة بـ 42 درجة، وتذيلت أبها القائمة بـ 28.7 درجة.

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