المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"
ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681
أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.
المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-16
أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:13 PM
المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"
أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.