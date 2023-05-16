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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"

ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681

أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"
سبق

أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:13 PM

المغرب: تسجيل 29 حالة اصابة وحالتي وفاة جديدتين بـ"كورونا"

ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب، اليوم، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6681 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات ارتفع إلى 192 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3475 حالة في المجموع بعد تعافي 75 شخصا آخرين، واستبعاد 77414 حالة بعد الكشف المخبري.

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