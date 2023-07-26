الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

اعتراضاً على هدم الاحتلال المنازلَ في بلدة صور باهر

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في بلدة صور باهر.

وقال "عباس" في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: "على ضوء ما جرى في اجتماع القيادة من مداولات، وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات؛ نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك؛ عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني"، وفقاً لـ"رويترز".