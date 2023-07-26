النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

اعتراضاً على هدم الاحتلال المنازلَ في بلدة صور باهر

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في بلدة صور باهر.

وقال "عباس" في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: "على ضوء ما جرى في اجتماع القيادة من مداولات، وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات؛ نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك؛ عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني"، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل
سبق

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في بلدة صور باهر.

وقال "عباس" في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: "على ضوء ما جرى في اجتماع القيادة من مداولات، وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات؛ نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك؛ عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني"، وفقاً لـ"رويترز".

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
10:37 PM

الرئيس الفلسطيني يوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل

اعتراضاً على هدم الاحتلال المنازلَ في بلدة صور باهر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,994

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الخميس)، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي بعد هدم إسرائيل لمبانٍ فلسطينية في بلدة صور باهر.

وقال "عباس" في كلمة نقلها التلفزيون في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: "على ضوء ما جرى في اجتماع القيادة من مداولات، وأمام إصرار دولة الاحتلال على التنكر لكل الاتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات؛ نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة بتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك؛ عملاً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني"، وفقاً لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,297
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,210
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,155

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة