سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.
ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.
ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.
ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.
قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.
ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.