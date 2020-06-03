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سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.

ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

سنغافورة فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا
سبق

قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.

ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
01:02 PM

سنغافورة تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة في سنغافورة يوم الأربعاء إنها سجلت 569 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36405.

ووفق "رويترز"؛ كانت السلطات قد سجلت يوم الثلاثاء 544 إصابة بالفيروس.

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